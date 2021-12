Red Dead Redemption 2, un dettaglio “esplosivo” lo rende next-gen

Red Dead Redemption 2 è uno dei giochi Rockstar più amati di tutti i tempi, anche grazie a un comparto grafico ed estetico ancora al top, nonostante gli anni dall’uscita.

Senza nulla togliere al primo e indimenticabile Red Dead Redemption, il sequel dell’open world western è infatti ancora oggi un gioco tecnicamente mozzafiato, in grado di immergerci tra le lande selvagge come pochi titoli sono in grado di fare.

L’avventura di Arthur Morgan è tra l’altro ancora così bella da vedere, che in molti fantasticano circa un’eventuale versione next-gen, inclusa una semplice remastered.

Questo, anche a fronte della versione in 8K e ray tracing mostrata poche settimane fa, in grado di fare cadere letteralmente la mascella per terre.

Ora, come riportato anche da Game Rant, un fan via Reddit ha portato all’attenzione della community un dettaglio grafico di RDR2 realmente sorprendente.

Tale “Veporyzer”, dopo aver lanciato una molotov, è passato rapidamente alla modalità foto di Red Dead Redemption 2, “congelando” così il tempo.

Una volta all’interno della modalità, possiamo vedere il giocatore muovere la telecamera, rivelando piccole schegge di vetro della bottiglia in frantumi sospese in aria.

Impressionante come i singoli frammenti riescano a riflettere la luce in modo realistico, permettendo al giocatore di scrutare l’esplosione attraverso di essi (la luce si deforma come se davvero osservassimo qualcosa attraverso un pezzo di vetro nel mondo reale).

Se questo livello di dettaglio su un oggetto solido presente nel gioco sarebbe di base abbastanza impressionante, riuscire a distinguerlo in un’inquadratura come questa rende il tutto ancora più incredibile.

Chissà se per un eventuale Red Dead Redemption 3 Rockstar riuscirebbe a superarsi nuovamente, proponendo di fatto un comparto tecnico ancora più all’avanguardia rispetto al secondo episodio.

Nel mentre, avete letto che alcuni appassionati hanno deciso di crearsi da soli il DLC Undead Nightmare 2, sequel non ufficiale del contenuto scaricabile del primo capitolo?

Infine, poco tempo fa la community di giocatori ha cercato di stabilire chi fosse il più forte tra Arthur Morgan e Charles Smith, con risultati realmente inaspettati.