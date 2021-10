Red Dead Redemption 2, è più forte Arthur o Charles? I fan si dividono

Tra i titoli della scorsa generazione che hanno lasciato un segno indelebile nel settore videoludico è impossibile non citare Red Dead Redemption 2.

Il lungo e faticoso percorso di redenzione di Arthur Morgan ha conquistato i giocatori grazie a una maniacale cura per i dettagli, un profondo realismo e una narrazione tanto adulta quanto drammatica.

Gli appassionati alle prese con il titolo di Rockstar Games sono ancora molti, e uno di loro è involontariamente incappato in un’uccisione più unica che rara.

Escludendo Sadie Adler, gran parte del braccio armato della gang di Dutch Van der Linde è composto da uomini, ma come sarebbe apparso Arthur Morgan se fosse stato una donna? Spoiler: ugualmente bello.

Se non avete ancora terminato Red Dead Redemption 2 vi sconsigliamo di proseguire per evitare spoiler.

Tra le discussioni che stanno tenendo banco su Reddit ne è apparsa una decisamente interessante: in un eventuale scontro tra Arthur Morgan e Charles Smith, chi ne uscirebbe vincitore?

Si tratta di due dei personaggi più “massicci” dell’intero gioco, e valutare chi di loro porterebbe a casa la pelle non è del tutto semplice come potrebbe sembrare.

Avendolo potuto usare per gran parte dell’esperienza, i giocatori conoscono bene le abilità e i punti deboli del protagonista, ma allo stesso modo sanno per certo che Charles è un ottimo lottatore, come testimoniato dagli incontri clandestini a Saint Denis.

Nella sua “carriera” di lottatore, Charles Smith non teme rivali, e lo stesso si può dire di Arthur (seppur non nel settore dei combattimenti da strada) come ampiamente dimostrato nel corso degli eventi di Red Dead Redemption 2.

Va però considerato che per rispondere alla domanda apparsa nel post su Reddit (che trovate qui sotto), che ha già raggiunto 701 commenti, bisogna tenere conto della malattia di Arthur, la tubercolosi (via GameRant):

Tra i sintomi principali della tubercolosi figurano stanchezza, debolezza, emottisi (tosse con emissione di sangue), perdita di peso, febbre e dolori al petto, fattori che non renderebbero molto agevole partecipare a una scazzottata.

Dall’altra parte, Charles ha dimostrato di poter scagliare Micah (non esattamente un peso piuma) da una parte all’altra senza grandi difficoltà dopo che quest’ultimo si è messo dalla parte sbagliata.

I fan sembrano divisi su chi potrebbe uscire vincitore dallo scontro, e per ora sono giunti alla conclusione che, se Charles ha una tecnica più raffinata, Arthur ha più esperienza nelle risse da bar.

In conclusione: se escludiamo la malattia del protagonista, otteniamo un personaggio in possesso di una forza e una spietatezza maggiori, mentre dall’altra parte abbiamo uno sfidante con un’esperienza più profonda in quanto a scontri fisici e un fisico più atletico.

Ancora una volta in merito ai confronti tra personaggi: vi siete mai chiesti come sarebbero Arthur e John anziani?

Se avete giocato il titolo ricorderete senza dubbio la liberazione di Micah dalla prigione di Strawberry, ma sapevate che c’è un modo alternativo per farlo uscire dalla cella?