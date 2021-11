Red Dead Redemption 2 è ora al limite del fororealismo next-gen

Red Dead Redemption 2 è uno dei giochi Rockstar più apprezzati di sempre, secondo forse solo al franchise di Grand Theft Auto.

Tanto quanto il primo e indimenticabile Red Dead Redemption, il sequel dell’open world a tinte western è ancora oggi molto amato da una legione di giocatori, pronti a cavalcare nuovamente tra le lande selvagge.

Un’amore, quello verso RDR2, che ha spinto alcuni appassionati a crearsi da soli il DLC Undead Nightmare 2, sequel non ufficiale del contenuto scaricabile del capitolo originale.

Senza contare che l’avventura di Arthur Morgan è ancora così bella da vedere, che ora qualcuno sembra aver portato il gioco a un livello grafico ancora superiore.

Come riportato anche da Wccftech, il modder tedesco Digital Dreams ha deciso di pubblicare un nuovo video che mostra il gioco a una risoluzione di 8K.

Nel filmato, visionabile poco più in basso, possiamo infatti ammirare Red Dead Redemption 2 mentre viene eseguito con le impostazioni al massimo e con il preset ReShade di ray tracing Beyond all Limits.

Trovate il risultato finale, davvero ai limiti del fotorealismo, nel player sottostante.

Ricordiamo che, al momento in cui scriviamo, Rockstar non ha ancora confermato di voler aggiornare il suo titolo ambientato nel Far West con un upgrade next-gen ufficiale, sebbene la speranza è sempre l’ultima a morire.

Nell’attesa, la stessa community di appassionati ha cercato nelle ultime settimane di stabilire chi fosse il più forte tra Arthur e Charles, con risultati decisamente inaspettati.

Ma non solo: avete letto anche che il publisher Take-Two potrebbe aver suggerito l’arrivo di Red Dead Redemption 3, nonostante al momento si tratti solo di un’indiscrezione non confermata in veste ufficiale?