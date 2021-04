Red Dead Redemption 2, tutti d’accordo? “L’easter egg più bello”

Red Dead Redemption 2 è un open world che include una cura dei dettagli davvero impressionante, con un mondo vasto e ricco di segreti da scoprire per i propri fan.

Uno degli easter egg scoperti recentemente dalla community è legato principalmente al primo titolo della saga, in cui un John Marston con poco onore diventa più simile a Micah Bell di quanto i fan non possano credere.

Nei forum di Reddit dedicato interamente a Red Dead Redemption 2, la community decide spesso di condividere le proprie scoperte riguardanti il gioco, scoprendo continuamente piccoli dettagli interessanti, come per esempio il motivo per cui gli arresti possono diventare sempre più violenti.

Probabilmente i fan sono ormai riusciti a scoprire la maggior parte dei segreti nascosti del gioco, ed è per questo motivo che hanno deciso di radunarsi per eleggere il proprio preferito.

La community di Red Dead Redemption 2 sostiene che gli UFO siano l'easter egg più bello.

L’easter egg eletto in questione, che è sempre stato uno dei più apprezzati dalla community, è rappresentato dalla possibilità di vedere gli UFO all’interno del mondo di gioco.

In questa foto scattata dall’utente lightscore96 è possibile apprezzare maggiormente l’arrivo della navicella aliena, con un effetto ottico in grado di far venire i brividi anche ai fuorilegge più coraggiosi del selvaggio west.

Si tratta puramente di un segreto estetico che richiede una certa preparazione per poterlo osservare, quindi potete stare certi che Arthur Morgan non verrà rapito dagli alieni.

È un easter egg nascosto volutamente molto bene all’interno del titolo ed è probabile che la maggior parte dei giocatori che non ne fosse già a conoscenza non abbia avuto modo di vederlo.

Se siete dunque interessati a vedere anche voi le navicelle aliene su Red Dead Redemption 2, vi lasciamo a questo esaustivo video pubblicato su YouTube che illustra dettagliatamente la procedura:

Negli scorsi giorni un fan invece è riuscito a scoprire l’incredibile somiglianza di un personaggio secondario del gioco con una reale figura storica, anche se non è del tutto chiaro se sia voluta o se invece si sia trattata di una semplice coincidenza.

Un segreto invece probabilmente voluto dagli sviluppatori è una differenza chiave nel modo in cui John Marston ed Arthur Morgan puntano un’arma da fuoco.

Per i giocatori che invece hanno giocato in maniera onorevole con Arthur, un ulteriore easter egg svela che anche il mondo di gioco ha reso omaggio alle sue azioni.