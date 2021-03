Red Dead Redemption 2, easter egg rende John Marston simile a Micah

Il capolavoro western realizzato da Rockstar Games, Red Dead Redemption 2, continua a nascondere segreti in attesa di essere scoperti dai propri fan.

In particolare John Marston, storico protagonista del primo capitolo, pare aver catturato ultimamente l’attenzione della community, soprattutto dopo un video che ci mostra come il personaggio sia in realtà in grado di nuotare.

Come riportato da Game Rant, un utente su Reddit ha scoperto un interessante legame che renderebbe John Marston molto simile a Micah Bell, sicuramente uno dei personaggi più disonorevoli di tutto il gioco.

Nel primo Red Dead Redemption, se il protagonista aveva un onore molto basso, era possibile ottenere la possibilità di evocare il Cavallo Scuro, una particolare variante del Missouri Fox Trotter.

Un disonorevole John Marston non sarebbe poi così diverso da Micah Bell.

L’utente JoshVoorhees86 del forum Reddit dedicato alla serie ha però notato una particolare coincidenza: il cavallo di Micah, chiamato Baylock, assomiglia davvero tanto al Cavallo Scuro.

Potete giudicare voi stessi l’incredibile somiglianza nell’immagine comparativa realizzata dal fan:

Considerato che si tratta di un cavallo che era possibile ottenere solo dopo essersi resi protagonisti di operazioni immorali, e tenuto conto delle azioni deprecabili compiute da Micah durante Red Dead Redemption 2, possiamo certamente dire che si è trattata di una scelta voluta e studiata da parte degli sviluppatori.

Rockstar Games aveva dunque già cercato di rendere evidente la vera natura di Micah, scegliendo per lui un cavallo che riflettesse al meglio le azioni che poi vedremo durante l’avventura.

Il primo Red Dead Redemption è ancora ricordato con molto affetto dalla community, che ha anche utilizzato la photo mode del secondo capitolo per ricrearne la copertina.

Red Dead Redemption 2 è già attualmente un gioco incredibilmente vasto, ma che grazie al supporto dei fan può diventare ancora più ampio: per esempio, grazie ad una mod saremo in grado di entrare nel business delle armi.