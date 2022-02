Red Dead Redemption 2: nonostante l’età, Arthur Morgan è “reale”

Red Dead Redemption 2 è un gioco che, nonostante non sia uscito ieri, continua a stupire, anche e soprattutto dal punto di vista meramente tecnico.

In maniera ancora maggiore rispetto al primo Red Dead Redemption, il sequel dell’open world ambientato nel Far West è un titolo tanto bello da vedere quanto da giocare.

Nonostante alcuni piccoli bug di percorso, come quello relativo ad alcuni cavalli pazzi davvero assurdi, è incredibile come il western Rockstar continui a stupire dal versante tecnico oggi come ieri.

Quindi, mentre alcuni giocatori si sono dilettati a trasformare Arthur Morgan in un amat0 personaggio proveniente da una celebre saga PlayStation, un giocatore ha ora dato modo alla community di rimarcare la bellezza di RDR2.

Via Reddit, un giocatore appassionato di nome ‘gauchedinosaur’ ha infatti condiviso alcuni scatti realmente sorprendenti, i quali mostrano – come se ce ne fosse bisogno – di quanto sia invecchiato bene il titolo Rockstar dal punto di vista grafico.

«Ecco alcuni dei miei scatti preferiti di Arthur. In questi momenti, per me lui è diventato reale», ha scritto l’autore delle bellissime fotografie in-game tratte dal gioco.

Poco sotto, trovate una corposa gallery che mostra lo splendore grafico ed estetico messo in mostra da tale ‘gauchedinosaur’:

Quindi, a fronte di questi ennesimi scatti davvero meravigliosi, è emerso nuovamente che l’avventura di Arthur Morgan è ancora oggi incredibilmente bella da vedere,

Ma non solo: i giocatori di Red Dead Redemption 2 non amano in ogni caso restare con le mani in mano, specie perché dopo circa 300 ore di gioco continuano a scovare chicche e curiosità davvero singolari (e macabre).

Sempre parlando di di RDR2, un giocatore ha pagato un prezzo davvero molto caro per essersi lasciato trasportare in maniera eccessiva dal bellissimo panorama del gioco.