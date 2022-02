Red Dead Redemption 2, dopo 300 ore un giocatore fa una macabra scoperta

Red Dead Redemption 2 è un gioco davvero enorme, tanto che dopo varie run e decine di ore di gioco, alcuni giocatori ancora incappano in sorprese e curiosità sfuggite in precedenza.

In maniera maggiore rispetto al primo e comunque straordinario Red Dead Redemption, il sequel dell’open world ambientato nel Far West è un titolo pieno di cose da fare e da vedere.

Del resto, parliamo di un mondo di gioco così enorme e vasto, che è davvero difficile dire di averlo esplorato tutto in ogni angolo.

Mentre alcuni giocatori sono quindi incappati in cavalli pazzi davvero singolari, altri hanno ora scovato una particolarità davvero strana e misteriosa (nonché a tratti davvero macabra).

Via Reddit, un giocatore di Red Dead Redemption 2 ha infatti incrociato sul suo cammino quello che sembrerebbe essere un vero e proprio scheletro di enormi proporzioni.

Dopo aver visto quelli che sembrerebbero essere dei resti animali, alcuni utenti hanno ipotizzato che possa trattarsi addirittura di un dinosauro del Far West, sebbene la soluzione è in realtà abbastanza più semplice e meno fantasiosa.

Poco sotto, trovate ad ogni modo uno scatto di questo scheletro misterioso, scovato dopo oltre 300 ore di gioco.

La soluzione al mistero, quindi, qual è? In realtà, un utente fa notare che si tratta di uno scheletro di balena, abbandonato in un deserto che un tempo poteva tranquillamente essere un vasto oceano.

Certamente, trovare sul proprio cammino dei resti così grandi e atipici è stata sicuramente una sorpresa per il giocatore in questione, qualcosa che non dimenticherà tanto facilmente.

Sempre per quanto riguarda le stranezze di Red Dead Redemption 2, la possibilità di imbarcarsi in imprese fuori dal comune spesso va di pari passo con una grande dose di sfortuna.

Infine, avete visto che un fan si è divertito a ricreare una versione isometrica di RDR2, con un risultato realmente sorprendente?