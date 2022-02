Red Dead Redemption 2 con Nathan Drake è fuori di testa

Red Dead Redemption 2 è un gioco che non smette di sorprendere, a molti anni dall’uscita originale, specie per una community forte e appassionata come non mai.

Senza nulla togliere al primo e intramontabile Red Dead Redemption, il sequel dell’open world ambientato nel Far West è un titolo così ricco di cose da fare ancora oggi in grado di lasciare stupefatti.

Questo, considerando che anche dopo 300 ore i giocatori continuano a scovare chicche e curiosità davvero singolari (e macabre) a cui è impossibile resistere.

Mentre alcuni giocatori sono quindi incappati in cavalli pazzi davvero unici nel loro genere, qualcuno ha ora pensato di omaggiare un’altra saga di successo targata PlayStation, proprio all’interno del western Rockstar.

Via Reddit, un giocatore particolarmente appassionato alla saga di Uncharted ha deciso di creare una versione di Nathan Drake assolutamente in linea con la serie Rockstar Games.

Tale “Based_Katie” ha infatti pubblicato alcuni screen che mostrano una sorta di Drake nel Vecchio West, con un aspetto in tutto e per tutto simile a quello del protagonista della saga incentrata sul ladro scavezzacollo più famoso dell’universo Sony.

Gli scatti mostrano infatti il nostro Nathan/Arthur tuffarsi proprio come farebbe il personaggio principale di Uncharted, per un risultato tutto sommato credibile e ben fatto.

Chiaramente, si tratta solo di un divertente lavoro eseguito sfruttando per bene l’editor del personaggio principale di Red Dead Redemption 2 e sfruttando a modo l’abbigliamento a sua disposizione.

Ad ogni modo, c’è chi ci aveva già provato alcune settimane fa, con risultati altrettanto interessanti, come potete vedere voi stessi nelle immagini sottostanti (sempre via Reddit).

Al momento, comunque, non è all’orizzonte alcuna collaborazione ufficiale tra Naughty Dog e Rockstar (né è probabile che ciò accadrà mai), a differenza invece di quanto accaduto di recente un celebre battle royale.

Ricordiamo anche che da oggi è nei cinema il film dedicato a Uncharted, recensito su queste stesse pagine pochi giorni fa (con un voto finale davvero sorprendente).

Infine, tornando a parlare di RDR2, un giocatore ha pagato lo scotto di lasciarsi trasportare in maniera eccessiva dal suggestivo panorama di gioco.