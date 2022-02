Red Dead Redemption 2 svela il cavallo più pazzo del Far West

Red Dead Redemption 2 è uno dei giochi Rockstar più grandi di tutti i tempi, tanto che i giocatori continuano a scovare chicche e curiosità davvero sorprendenti, inclusi bug fuori di testa.

Tanto quanto il primo e storico Red Dead Redemption, anche il sequel dell’open world ambientato nel Far West è un gioco davvero enorme.

Nonostante l’avventura di Arthur Morgan sia ancora oggi bella da vedere, può capitare di tanto in tanto di incappare in qualche glitch piuttosto singolare.

Difatti, un cavallo – già protagonisti di alcune situazione di gioco davvero esilaranti – è ora al centro di una clip a metà strada tra il grottesco e l’esilarante.

Ora, un utente Reddit è incappato infatti in un bug davvero singolare, relativo proprio a un equino particolarmente strano.

Nel breve video che trovate poco sotto, vediamo Arthur avvicinarsi a un cavallo selvaggio di colore bianco che sembra notare subito il cowboy.

Una volta avvistato l’uomo, l’animale inizia da subito a comportarsi in maniera decisamente atipica, quasi come fosse un cane piuttosto che un vero e proprio cavallo (tanto che sembra scodinzolare alla vista del protagonista).

Ovviamente, si tratta solo ed esclusivamente di un bug legato al comportamento in-game dell’animale mosso dalla IA, il quale probabilmente sembra “scambiarlo” per un canide di qualche genere piuttosto che per un normale cavallo selvaggio.

Sempre parlando di stranezze, Red Dead Redemption 2 offre la possibilità di imbarcarsi in imprese fuori dal comune, anche se non sempre tutto sembra andare per il verso giusto.

Ma non solo: a volte gli NPC (o personaggi non giocanti) del titolo Rockstar possono essere delle brave persone, decisamente migliori di quanto ci potessimo aspettare.

Infine, avete visto anche che qualcuno si è dilettato a ricreare una vera e propria versione isometrica di Red Dead Redemption 2, con un risultato davvero pazzesco?