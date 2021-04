Red Dead Redemption 2, fan si sveglia e trova un nemico (molto) paziente

Un giocatore ha condiviso il suo bizzarro incontro su Red Dead Redemption 2, mostrando come si sia ritrovato ad affrontare un nemico sorprendentemente paziente che ha atteso con calma il suo risveglio.

Non è l’unico avvenimento insolito segnalato negli ultimi giorni all’interno di questo titolo, dopo che un altro fan si è ritrovato con Arthur Morgan nei panni di un contorsionista a causa di un bug.

Un altro curioso evento permette inoltre di poter uccidere l’Alce Leggendaria in maniera molto particolare, facendola addirittura collassare per lo sfinimento.

Come riportato da Game Rant, nelle ultime ore un giocatore si è invece ritrovato davanti una situazione abbastanza inquietante — e molto divertente — poco dopo essere andato a dormire in-game.

L’utente Reddit _Howls_With_Wolves_, dopo essersi risvegliato, ha trovato ad aspettarlo vicino al letto un nemico, che evidentemente ha aspettato pazientemente che il protagonista si risvegliasse prima di poterlo crivellare di colpi.

Un nemico di Red Dead Redemption 2 si è dimostrato molto paziente.

Evidentemente non era contento che il giocatore avesse dormito nel suo letto, ma dato che ha degli standard ha aspettato che fosse sveglio prima di affrontarlo in battaglia.

Potete divertirvi anche voi con questo curiosissimo evento grazie alla clip condivisa dal giocatore sul forum dedicato alla serie:

La clip è stata un vero successo, con tantissimi utenti che si sono mostrati divertiti da questo incontro catturato dall’utente, facendo diverse battute su quanto effettivamente sia stato educato questo personaggio, ma in un certo senso anche spaventoso allo stesso tempo.

Se deciderete di dormire in un letto che non appartiene a voi, è probabile che andrete incontro ad un destino simile al giocatore di Red Dead Redemption 2 che ha condiviso questo video.

Probabilmente rovinerà un po’ la vostra immersione nel capolavoro western di Rockstar Games, ma pensiamo di poter dire senza timore di smentite che il divertimento resterà assicurato.

Per i giocatori che invece vorrebbero un mondo di gioco ancora più realistico, anche se non garantiamo che questo tipo di incontri comunque non possano accadere, alcuni fan hanno ideato una mod in cui ogni vostra azione diventa permanente.

Se invece siete curiosi di come poter fare «suicidare» i nemici, un fan ha scoperto come sfruttare la fisica dei proiettili a proprio vantaggio.