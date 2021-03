Red Dead Redemption 2, l’Alce Leggendaria può essere uccisa in un modo ‘molto particolare’

Red Dead Redemption 2 è sicuramente un gioco che trasuda segreti ed Easter Egg da tutti i pori. Solo pochi giorni fa un utente ha scovato una side quest che vi permetterà infatti di donare 20 dollari per una raccolta fondi, rendendo poi omaggio al protagonista in una maniera davvero unica.

Ora, un altro giocatore su Reddit (via GameRant) ha scoperto il modo per uccidere il Legendary Moose (o alce leggendaria) in un modo realmente particolare. Sembra infatti che cacciando la creatura a lungo, questa collasserà per lo sfinimento, morendo quindi per la “stanchezza”.

RDR2 Open World

Sembra però che questa feature non sia stato prevista da Rockstar Games, visto che potrebbe essere un bug associato a una routine particolare. La morte dell’alce leggendaria in Red Dead Redemption 2 potrebbe quindi essere solo un curioso problema non risolto in fase di programmazione. Va detto in ogni caso che gioco sta continuando a ricevere grande supporto dagli sviluppatori con Red Dead Online, recentemente diventato anche standalone.

Ricordiamo in ogni caso che Legendary Moose si trova nell’angolo a nord-est della mappa di gioco, più precisamente sulla sponda occidentale della Roanoke Valley. Avete già visto in anche che un glitch all’interno di Red Dead Redemption 2 vi consente di varcare i confini settentrionali del gioco, dopo quelli meridionali? E non perdete il nostro speciale sul gioco e sulla sua capacità di rievocare, commuovere e narrare il West.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo spiegato che «si è arrivati all’incredibile mira del dettaglio realistico di un mondo di gioco che non si piega alle esigenze del giocatore, ma anzi che ne impone ritmi e regole, senza minare in alcun modo alla libertà di azione.»

Red Dead Redemption 2 è disponibile da diversi mesi su piattaforma PC e console PS4 e Xbox One. Fate riferimento come sempre anche alla nostra scheda dedicata per tutti i dettagli sul gioco.