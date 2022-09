Red Dead Redemption 2 incontra Batman, ma non nel modo che pensate voi

Red Dead Redemption 2 è un gioco enorme e ricco di situazioni assolutamente epiche, sebbene a volte siano i fan ad aumentarne la portata nei modi più disparati.

Il titolo (lo potete fare vostro acquistandolo su Amazon a prezzo davvero basso) è ancora al centro dei tributi degli appassionati ad anni dall’uscita.

Ora, mentre alcuni fan di Red Dead Redemption 2 hanno da poco scoperto un contenuto tagliato piuttosto significativo, altri si dilettano infatti in creazioni a tema davvero notevoli.

Come riportato anche da Game Rant, infatti, qualcuno particolarmente appassionato di Batman ha dato via a qualcosa di sorprendente.

Un fan di Batman, ossia l’utente Reddit yaesthete – ha rivelato il suo originale tributo al Cavaliere Oscuro all’interno del titolo open world western di Rockstar.

Il giocatore ha infatti disegnato il Bat-Segnale con dell’alcool, dandogli fuoco: vediamo infatti il giocatore sparare al segnale, rivelando l’iconica immagine in fiamme, mentre sul filmato risuona le note di ‘Something In The Way‘ dei Nirvana.

La traccia musicale in questione è infatti il tema principale di The Batman, l’ultimo film dedicato al personaggio DC Comics e diretto da Matt Reeves. Poco sotto, il notevole risultato finale.

A conti fatti, si tratta senza ombra di uno dei tributi più belli e incisivi tra quelli dedicati a Batman, nonché uno di quelli visivamente più belli di RDR2 dall’alba dei tempi.

Restando in tema di curiosità legate a Red Dead Redemption 2, una mod ha aggiunto una nuova esperienza single player con nuove missioni, rapine e un personaggio mai visto prima.

Inoltre, c’è anche chi ha aggiornato il mondo esplorabile da Arthur Morgan, rendendolo ancora più grande di quanto non fosse già di base base.

Per concludere, l’ultimo segreto del gioco western è stato scoperto dopo ben 4 anni, cosa questa che testimonia l’incredibile passione dei fan verso il titolo targato Rockstar Games.