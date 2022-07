Red Dead Redemption 2, arriva una nuova campagna grazie a una mod

Red Dead Redemption 2 è un gioco immortale, ma qualcuno ha deciso di renderlo ancora più longevo grazie alle mod.

Dopo tutti questi anni dall'uscita, il titolo riesce ancora ad emozionare e a spingere i giocatori a fare qualcosa di nuovo.

C’è chi ha lavorato per renderlo ancora più bello da vedere, anche grazie al supporto tecnico di Cyberpunk 2077 (esatto, proprio lui).

Per non parlare di chi ha aggiornato il mondo di gioco, rendendolo ancora più grande di quanto già non fosse, sempre grazie alle mod.

Le mod creano spesso scenari buffi e divertenti, ma l’ultima creazione per Red Dead Redemption 2 ha un obiettivo molto più alto.

Come riporta IGN US, la mod aggiunge una nuova esperienza single player con nuove missioni, rapine e il un personaggio nuovo di zecca con tanto di editor.

Life of Crime, questo il nome della mod, consente di iniziare una nuova avventura nel selvaggio west, a partire dalla creazione di un nuovo personaggio personalizzato che segue le orme di Arthur Morgan.

Una volta installata, i giocatori inizieranno una vita nel crimine (da lì il nome) parlando con un personaggio con un cappello bianco a Copperhead Landing, con conseguente evasione rocambolesca dal penitenziario di Siska.

Il resto dell’avventura è sempre su questi toni, dove i giocatori dovranno continuare a compiere crimini e altre imprese per acquistare armi e nuovi oggetti, e diventare sempre più importanti.

Non si tratta, quindi, di rimpiazzare un personaggio nel gioco originale, ma una vera e propria storia inedita.

Peccato che questa mod non vedrà la luce su next-gen, visto che un porting di Red Dead Redemption 2 è esistito ad un certo punto, ma è stato cancellato.

Se volete vedere le versioni aggiornate dei vostri giochi Rockstar preferite state attenti, perché la software house non è molto contenta delle mod.