Red Dead Redemption 2, scoperto un pezzo tagliato della storia

Red Dead Redemption 2 è un gioco immortale, ma qualcuno ha deciso di renderlo ancora più leggendario dopo aver scoperto un contenuto tagliato dalla storia principale.

Dopo molti anni dall’uscita, il titolo riesce ancora a nascondere non poche sorprese (lo potete fare anche voi acquistandolo su Amazon), cosa non da poco.

Ora, tra chi ha aggiornato il mondo di gioco, rendendolo ancora più grande di quanto già non fosse, è ora il turno di un vero e proprio segmento di gioco non incluso nella versione finale.

Come riportato anche da ComicBook, i fan di Red Dead Redemption 2 hanno infatti scoperto un contenuto tagliato piuttosto significativo.

Lo YouTuber Kush Qrox ha infatti da poco scovato una scena tagliata dal gioco, nascosta nei file di Red Dead Redemption 2.

Questa suggerisce che Arthur Morgan sarebbe stato in grado di accedere alla mappa del primo gioco e di completarvi addirittura le missioni.

Arthur può tecnicamente recarsi in zone come Blackwater e New Austin, ma sarà inseguito dai tutori della legge fino a quando non verrà ucciso, essendo ricercato in quelle regioni.

Il video che potete visionare poco sopra mostra una scena tagliata in cui Arthur parla con Jeremy Gill nella missione secondaria chiamata ‘A Fisher of Fish’.

Incaricato di andare a Rio Bravo, il filmato termina con Arthur che si trova nei presso di un lago a New Austin.

È stato ipotizzato che Arthur Morgan avrebbe dovuto percorrere l’intera mappa, sebbene – per un motivo o per l’altro – ciò non è stato poi incluso nella versione finale del gioco.

È possibile che Rockstar non avesse abbastanza missioni per popolare la mappa o che la storia sia cambiata in corsa (e che quindi non avesse più senso che Arthur si recasse in quei luoghi).

Oppure, non è da escludere che Rockstar volesse nuovi contenuti per l’epilogo del gioco e abbia quindi deciso di inserire la vecchia mappa da far esplorare a John Marston.

Restando in tema di contenuti per RDR2, una mod aggiunge una nuova esperienza single player con nuove missioni, rapine e un personaggio nuovo di zecca con tanto di editor.