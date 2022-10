Red Dead Redemption 2, il romanzo sul gioco Rockstar è un regalo per la mamma

Red Dead Redemption 2 è un gioco ancora oggi molto amato, considerando che ormai conta ben 4 anni di vita (il titolo uscì infatti il 26 ottobre 2018).

Il titolo open world di Rockstar ambientato nel Far West (lo potete fare vostro a prezzo basso su Amazon) ha infatti ormai diversi anni sul groppone, cosa questa che non pare scalfire neanche minimamente le sue qualità.

Dopo che i fan hanno dimostrato di saperlo ritoccare dal punto di vista grafico in maniera decisamente marcata, c’è anche chi è andato oltre il videogioco stesso.

Come riportato anche da PC Games N, un fan di Red Dead Redemption 2 sta infatti scrivendo un libro sul gioco sandbox di Rockstar per la propria mamma, davvero.

Un utente sta scrivendo un romanzo sul gioco di Rockstar che intende regalare a sua madre «perché ama le storie, ma non può giocare a un videogioco».

Naturalmente intitolato “Red Dead Redemption 2“, il libro, scritto dal redditor ‘WockySlush’ si trova ancora in una fase iniziale e per ora copre la prima sezione del western di Rockstar, in cui la banda di Van der Linde arriva a Colter.

«Che cosa bella da fare per tua madre», scrive un altro fan di Red Dead Redemption 2 nei commenti su Reddit. «È davvero dolce che tu abbia fatto un regalo a tua madre».

Se volete dare una letta voi stessi al romanzo di RDR2 messo in piedi dal fan, senza alcuno scopo di lucro, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

Restando in tema, qualcuno ha mostrato un concept del protagonista di un eventuale Red Dead Redemption 3, non ancora annunciato ufficialmente da Rockstar.

Ma non solo: altri appassionati sfegatati di Red Dead Redemption 2 hanno invece scoperto un contenuto tagliato davvero importante.

Infine, una mod davvero interessante rilasciata per il gioco ha rivisto quasi completamente il sistema di leggi presente nel gioco.