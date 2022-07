Red Dead Redemption 2 rivede la legge del Far West, grazie ai fan

I giocatori di Red Dead Redemption 2 non hanno perso interesse nel titolo prodotto da Rockstar, tanto che ad anni dall’uscita continuano ad arrivare mod e contenuti di vario genere.

L’open world western dai creatori di GTA (che trovate su Amazon a prezzo molto interessante) è infatti costantemente tenuto d’occhio dai fan, in grado di rilasciare chicche in grado di modificare a volte il gioco stesso.

Se i fan sono stati in grado di scoprire l’ultimo segreto del gioco dopo ben 4 anni, ora qualcuno ha deciso di modificare una feature dell’avventura vera e propria.

Come riportato anche da DSO Gaming, un appassionato ha rilasciato una mod piuttosto interessante per Red Dead Redemption 2, la quale mira a rivedere completamente il sistema di leggi del gioco.

Il modder “SerjRozov” ha infatti reso disponibile una mod in grado di rendere il meccanismo del gioco legato ai crimini un po’ più realistico.

Entrando nel dettaglio, la mod modifica i tempi di intervento delle forze dell’ordine, che ora dipenderanno in primis dalla distanza di una città rispetto al luogo del crimine.

In altre parole, non avremo più uomini di legge che appariranno nel bel mezzo del nulla, oltre al fatto che la mod apporta anche cambiamenti per quanto riguarda le taglie, le leggi cittadine, i crimini e le rapine in treno.

Vale anche la pena di notare che la mod modifica anche le abilità di combattimento delle bande e la precisione delle armi, cosa non da poco: se ci state quindi facendo un pensierino, cliccate pure a questo indirizzo.

Restando in tema, i giocatori si sono di recente dati appuntamento per decretare il peggior difetto di Red Dead Redemption 2, scelto quasi all’unanimità.

Ma non solo: un altro fan di Red Dead Redemption 2 ha invece scoperto un’interazione davvero molto particolare durante l’epilogo del gioco, che a molti sarà quasi certamente sfuggito.