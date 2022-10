Red Dead Redemption 2 diventa più violento e realistico (grazie ai fan)

Red Dead Redemption 2 è un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni, tanto che il sandbox multiplayer western per eccellenza è amatissimo dai fan di tutto il mondo.

Il titolo open world ambientato nel Far West (lo potete fare vostro su Amazon) ha infatti dalla sua una community davvero ricca e irrefrenabile.

Da poco, alcuni fan di Red Dead Redemption 2 hanno infatti scoperto un contenuto tagliato davvero importante, sebbene a quanto pare non sia finita qui.

Ora, dopo che il supporto ad AMD FSR 2.0 ha reso di recente RDR2 un gioiello grafico, alcuni modder hanno deciso di trasformare ulteriormente il gioco dal punto di vista visivo.

Come riportato anche da PC Games N, una nuova mod di Red Dead Redemption 2 rende il gioco sandbox di Rockstar molto più violento e realistico, trasformando le reazioni ai colpi e le animazioni di morte, aggiungendo un po’ di vita al Far West dopo la presunta “morte” di Red Dead Online.

Intitolata semplicemente ‘Flo’, la mod di WickedHorseMan affronta un aspetto specifico – ma molto spesso frustrante – degli scontri a fuoco di Red Dead Redemption 2, per cui i nemici, quando vengono colpiti e buttati a terra, si riprendono rapidamente rimettendosi in piedi.

Non ha mai avuto molto senso il fatto che gli avversari possano apparentemente riprendersi dopo un colpo di revolver e tornare in azione come se nulla fosse, ma Flo rende la violenza in RDR2 molto più realistica rallentando le animazioni dei colpi e dei nemici a terra, in modo che si possa davvero vedere e sentire il loro dolore.

Non sono solo i nemici umani a reagire in modo più credibile alle armi da fuoco: anche gli animali feriti barcollano per un tempo maggiore prima di stramazzare al suolo, così come il giocatore stesso, il che significa che un colpo di fucile alla spalla vi lascerà esposti a un colpo finale, a meno che non siate molto attenti.

Flo migliora notevolmente l’essenza stessa delle sparatorie, rendendo ogni scontro più lento, brutale e cinematografico. Potete scaricare il tutto, da ora e gratuitamente, da Nexus Mods.

Restando in tema, una mod davvero interessante rilasciata per Red Dead Redemption 2 ha rivisto quasi completamente il sistema di leggi presente nel gioco.

Ma non solo: avete letto che un giocatore di RDR2 con quasi 6.000 ore di gioco registrate su Google Stadia sta implorando Rockstar di consentire il trasferimento dei salvataggi?