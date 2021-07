Red Dead Redemption 2, il riferimento alla Trilogia del dollaro stupisce i fan

Red Dead Redemption 2 è sicuramente uno dei titoli più amati del genere western in tutto il mondo, dato che l’open world di Rockstar Games è riuscito a ricostruire fedelmente l’ambientazione di quegli anni.

La Trilogia del dollaro, diretta da Sergio Leone e che vede protagonista Clint Eastwood, ha sicuramente contribuito enormemente al successo di questo genere: i fan sono dunque rimasti piacevolmente colpiti nello scoprire un riferimento a questa saga, presente sia nel primo capitolo che su Red Dead Redemption 2.

Il secondo capitolo della serie è stato particolarmente sorprendente per il suo incredibile realismo, al punto da essere stato anche utilizzato come base per uno studio universitario riguardante la fauna selvatica.

Dopo l’ultimo aggiornamento di Nvidia, Red Dead Redemption 2 è diventato next-gen grazie al supporto alla tecnologia DLSS.

La Trilogia del dollaro è anche conosciuta dai fan come la Trilogia dell’uomo senza nome, in riferimento al personaggio interpretato da Clint Eastwood nei tre film western.

L’utente TikTok rdr2momentsofficial (via Game Rant) ha però scoperto un’interessante citazione proprio ai tre film di Sergio Leone, nascosta sotto forma di iscrizione su una particolare tomba.

La lapide, presente anche su Red Dead Redemption 2, indica infatti che il 16 settembre 1897 è morto il «Cowboy senza nome»: una evidente citazione al personaggio interpretato da Eastwood.

Potete osservare anche voi questo curioso easter egg su entrambi i giochi nel video pubblicato sul profilo TikTok dell’utente autore della scoperta:

I film appartenenti alla Trilogia del dollaro vengono spesso citati come i principali responsabili dell’enorme successo ottenuto dal cinema western: Rockstar Games ha dunque voluto lasciare un tributo a questi grandi classici anche all’interno del suo capolavoro.

La scoperta ha stupito positivamente i fan, che non erano a conoscenza della presenza di un easter egg legato a Clint Eastwood presente addirittura già nel primo capitolo, uscito ormai più di 10 anni fa.

Le citazioni e la grande attenzione ai dettagli sono solo alcuni dei motivi per i quali Red Dead Redemption 2 è rimasto nel cuore dei fan, come dimostrato da un giocatore molto speciale che è riuscito a finirlo al 100%.

La saga di Rockstar Games continua a nascondere tanti segreti in attesa di essere scoperti, come una nuova animazione che non era mai stata vista prima.

Un fan è riuscito inoltre a modificare gli eventi del gioco, riuscendo a «salvare» Lenny usando delle particolari mod.