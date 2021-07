Red Dead Redemption 2 finito al 100% da un giocatore molto speciale

Red Dead Redemption 2 è un titolo davvero enorme e ricco di cose da fare e da vedere, tanto che per completarlo nella sua interezza sono necessarie centinaia di ore di gioco.

In maniera ancora più marcata rispetto anche alla prima avventura di John Marston, il sequel dell’avventura open world western targata di Rockstar è davvero un gioco realmente vasto e contenutisticamente impressionante.

Il tutto, unito a un comparto tecnico ancora all’altezza, visto che poco tempo fa un giocatore non è riuscito a distinguere una cut-scene da una normale fase di gameplay.

Chi volesse provarlo prima di subito da questo mese avrà modo di giocarci anche attraverso il servizio PlayStation Now (assieme ad altre chicche davvero niente male).

Ora, sembra che il padre dell’utente Reddit “kleverone” sia riuscito in un’impresa che definire epica è poco.

L’uomo di ben 69 anni è infatti riuscito portato a termine Red Dead Redemption 2 al 100% di completamento.

L’intrepido cowboy ha infatti concluso sia le missioni primarie che quelle secondarie, oltre a trovare un numero imprecisato di oggetti da collezione.

Ma non solo: sono anche state portate al massimo le abilità del personaggio principale, oltre al completamento di gran parte del compendio in-game e dei vari compiti opzionali richiesti durante l’avventura.

Ad ogni modo, non è la prima volta che il 69enne in questione diventa una piccola celebrità tra i videogiocatori: l’uomo ha infatti ricevuto anche un messaggio da parte Roger Clark, il doppiatore di Arthur Morgan.

Forse è stato proprio quell’augurio di compleanno a spronare l’attempato giocatore (arrivato in ogni caso alla sua terza run), volenteroso a completare il gioco al 100%.

Sicuramente, grazie anche alla presenza di una trama coinvolgente e profonda, con grande attenzione ai personaggi, nessuno vieta al papà in questione di portare a termine la storia per una quarta volta (o magari, perché no, dedicarsi ad altro).

Ricordiamo anche che di recente un giocatore sembra aver deciso di crearsi dal nulla un vero e proprio «hobby» che tira in ballo i pericolosi alligatori.

Ma non solo: molti vorrebbero vedere un del primo capitolo, tanto che c’è chi ha utilizzato il secondo Red Dead Redemption per ricreare alcune delle immagini più iconiche.

Infine, avete già avuto modo di vedere il modo davvero inconsueto per affrontare i lupi a mani nude nell’avventura di Arthur?