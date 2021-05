Red Dead Redemption 2, un glitch vi fa volare (e guardarlo dall’alto)

In Red Dead Redemption 2 si può volare, anche se non si tratta esattamente di una funzionalità studiata a tavolino da Rockstar Games.

Il titolo open world western dello studio di GTA ha, come saprete, una ricca modalità multiplayer online in cui… succedono cose, spesso per via di divertenti glitch.

Non è la prima segnalazione curiosa che vi portiamo da Red Dead Online, come quella relativa ad uno spassoso e inatteso avvistamento a Saint Denis.

Mentre certi particolari non sono propriamente farina del sacco di Rockstar, la campagna single-player contiene invece ancora tanti dettagli tutti da scoprire ad anni di distanza dal lancio.

La modalità multiplayer di Red Dead Redemption 2 riserva sempre grandi sorprese e lo stesso è stato in questo video di Rattlesnake Play.

L’utente Reddit KayPeeJay ha trovato questo peculiare bug mentre stava esplorando la ruota d’acqua di Strawberry.

All’improvviso, si è visto sparare in aria senza una particolare ragione e rimanerci per una manciata di secondi.

Mentre era in aria, il giocatore ha fatto in tempo a dare un’occhiata all’intera mappa di Red Dead Online prima di precipitare, per uno spettacolo visivamente notevole.

L’aspetto più importante della faccenda è che questo glitch è replicabile: in tanti ci hanno provato nella stessa location e ha funzionato praticamente sempre.

L’atterraggio, vale la pena precisarlo, è quasi sempre letale per il personaggio, per cui assicuratevi – nel testarlo voi stessi – di non avere alcunché da perdere.

Come nota Kotaku, qualcosa di simile si era verificato anche su GTA IV, sebbene in quel caso fossero coinvolte le auto utilizzabili nel gioco.

Resta un mistero cosa attivi questo spassoso glitch, ma è evidente che ha ragioni molto lontane nascoste nelle pieghe del codice di Rockstar Games.

A proposito di GTA, non possiamo non ricordarvi la data d’uscita di Grand Theft Auto V per PS5 e Xbox Series X|S, fissata di recente.

Quale futuro invece per Red Dead Redemption? Un nuovo capitolo potrebbe non farsi mai come farsi prossimamente, ma intanto abbiamo già una candidatura fortissima per il ruolo da protagonista.

Un passo indietro del tempo è tutt’altro da escludere, però: un remake del primo capitolo sembrerebbe piacere, perlomeno quale idea, a Take-Two Interactive.