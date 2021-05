Red Dead Redemption 2, il diario di Arthur Morgan ora esiste davvero

Red Dead Redemption 2 è sicuramente uno dei giochi più apprezzati di sempre dalla community per la propria cura dei dettagli, che rendono il mondo di gioco molto realistico.

Uno degli elementi più affascinanti dell’avventura è sicuramente il diario di Arthur Morgan, protagonista di Red Dead Redemption 2, che può arrivare ad includere oltre 500 pagine dettagliate: grazie al lavoro di un fan, adesso questo particolare accessorio esiste davvero anche nella vita reale.

Un esempio del realismo introdotto sul prequel di Rockstar Games è un trucco per poter sfidare gli orsi, intimorendoli ed evitando di farsi sbranare da loro.

Per rendere l’esperienza ancora più realistica, alcuni fan hanno inoltre creato una mod che fa in modo che le nostre scelte abbiano conseguenze permanenti sul mondo.

Il diario di Arthur Morgan adesso esiste davvero.

Come riportato da Game Rant, l’utente Reddit sheilaStmaria aveva realizzato un file PDF con tutte le pagine presenti nel diario di Arthur Morgan, che riproducono fedelmente i disegni e gli appunti del protagonista di Red Dead Redemption 2.

Un altro fan, con il nickname antelopunny, ha deciso di utilizzare la sua raccolta per ricreare a tutti gli effetti una versione fisica del diario, con rilegatura e fogli che richiamano perfettamente la variante del videogioco.

Il risultato è impressionante, e potete osservarlo voi stessi nel video realizzato dall’utente cliccando qui.

Il creatore si era anche offerto di vendere repliche del diario, con un’inserzione che però è stata rimossa dopo le proteste dell’autrice del PDF, che ricordiamo essere disponibile gratuitamente.

Anche se non potrete acquistarne voi stessi una replica, dovreste essere in grado di procurarvi tutto ciò che vi occorrerà per ricreare il quaderno per gli appunti voi stessi: un accessorio imperdibile per tutti i fan di questo bellissimo gioco.

Red Dead Redemption 2 è un successo che sta ispirando anche tanti altri giochi, come accaduto nel caso di questo particolare «spin-off».

Dopo anni dall’uscita originale, i fan stanno continuando a scoprire diversi segreti: l’ultimo di questi è una roccia con delle misteriose iscrizioni.

Il comportamento degli NPC è in grado di sorprendere costantemente la community: è stata scoperta da poco una pericolosa «reazione» di un personaggio secondario.