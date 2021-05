Red Dead Redemption 2, un incontro inatteso a Saint Denis finisce male

Red Dead Redemption 2 è presente sul mercato da quasi tre anni, ma l’affetto e la dedizione dei fan non tengono conto del tempo trascorso, grazie all’indiscutibile profondità che il titolo continua a mostrare.

L’avventura di Arthur Morgan e della gang di Dutch Van Der Linde ha rappresentato un nuovo standard per quanto riguarda il realismo del mondo di gioco a tutto tondo, senza dimenticare la qualità della trama e l’altissimo grado di rigiocabilità.

Il processo di redenzione vissuto dal protagonista ha conquistato il cuore della community, e c’è chi ha deciso di omaggiare le gesta di Arthur realizzando una versione fisica del diario visibile nel gioco.

Nel corso di una cavalcata, un fan ha inoltre scoperto una roccia con delle iscrizioni misteriose che gran parte della community non aveva notato: se avete intenzione di decifrarne il contenuto, sarete contenti di sapere che l’utente ha svelato anche la sua posizione.

In un prodotto di questa portata è immancabile la presenza di sporadici bug, che hanno spesso l’esito di accrescere la popolarità del gioco grazie a una buona dose di ironia involontaria.

Adesso, un utente di Reddit si è imbattuto in una curiosa scoperta cavalcando nei pressi di Saint Denis, la città più avanzata a livello industriale nel mondo di Red Dead Redemption 2.

La vicenda vissuta dal giocatore è stata condivisa grazie al seguente video:

Se non avete ancora terminato Red Dead Redemption 2 vi sconsigliamo di proseguire per evitare spoiler.

Chi ha continuato la lettura oltre l’avviso sa già che, dopo la morte di Arthur Morgan, sarà possibile impersonare John Marston e proseguire nell’avventura.

In seguito agli eventi che hanno portato alla tragica conclusione delle vicende della gang di Dutch Van Der Linde (a causa del comportamento dello stesso Dutch e di Micah, tra gli altri) l’utente si è inaspettatamente imbattuto nell’ex capobanda proprio a Saint Denis.

Si è trattato di un incontro del tutto sorprendente, che ha però permesso a John di “vendicarsi” a suo modo, investendo Dutch con il suo cavallo fino a buttarlo in acqua.

Gli utenti hanno reagito ironicamente all’inatteso contributo, citando alcune frasi ricorrenti dello stesso Van Der Linde, come «questo non faceva parte del piano!».

Un altro fan non ha mancato di segnalare un evento simile nel cui egli stesso è incorso: durante la sua avventura, Dutch è letteralmente caduto dal cielo.

Anche in questo caso, è possibile dare un’occhiata allo spassoso avvenimento grazie a un video:

In questa variante, ancora più clamorosa della precedente, l’ex compagno di avventure di Arthur è precipitato in terra senza preavviso e, non contento dell’avvenimento straordinario, ha iniziato a correre verso il protagonista come se volesse accoglierlo o salutarlo.

In entrambi i casi si tratta di bug che non vanno a inficiare l’esperienza di gioco, limitandosi a rappresentare due divertenti avvenimenti che strapperanno qualche sorriso ai fan.

Se siete in attesa di nuovi contenuti a tema Red Dead Redemption, dovete sapere che il gioco è (a suo modo) protagonista di uno spin-off che non soddisferà del tutto le vostre aspettative.

Rimanendo in tema di gradite scoperte, qualche giorno fa un utente ha involontariamente riscontrato una violenta reazione di un NPC, esibitosi in una vera e propria aggressione nei confronti di John Marston, responsabile di averlo appena urtato.

Ma le sorprese non finiscono qui: un videogiocatore con il pallino per la pesca (e per i pesci leggendari) ha trovato un modo semplice ed efficace per catturare alcuni esemplari molto rari senza utilizzare la canna da pesca.