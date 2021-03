Red Dead Redemption 2, fan ricostruisce la Armadillo del primo capitolo

Un fan ha ricostruito la Armadillo del primo capitolo in Red Dead Redemption 2, grazie ad una mod lanciata per la versione PC.

Come sapranno i fan, Red Dead Redemption 2 è un prequel dell’originale, in cui Armadillo è una città fantasma abbandonata in seguito allo scoppio di un’epidemia di scarlattina.

Dopo essere stata abbandonata nel 1899, la vediamo raffigurata come una ghost town nella sua “edizione” nel 1907, anno in cui è ambientato l’ultimo capitolo.

Il fan Says101YT ha creato una nuova mod che rende Armadillo «pienamente popolata e prosperosa», ripristinando la città alla sua gloria “futura”.

Grazie a questa mod, il gioco la presenta «prosperosa e coinvolta in un’età dell’oro, con un sacco di gente che arriva, avanzamenti nella tecnologia, e altro».

Nel video in basso, infatti, viene mostrata la gente di Cholla Springs che gira per le strade polverose della città, e i suoi edifici ancora in piedi e aperti al pubblico.

Un altro video la mostra in realtà sotto assedio di cowboy e fuorilegge varie, per cui tale gloria potrebbe non durare neanche troppo di questo passo.

Says101YT ha ripristinato anche altre città dell’open world come Shady Belle, il teatro di Saint Denis e Tumbleweed, con le relative mod disponibili su NexusMods.

I fan sono ancora molti attivi su Red Dead Redemption 2, al di là della sua modalità online, al punto da avere appena aperto una petizione per avere un’espansione single-player.

I giocatori stanno del resto ancora scoprendo segreti ed easter egg che omaggiano alcuni dei personaggi più amati dalla community.