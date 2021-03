Red Dead Redemption 2, fan sorpresi dal comportamento di questa IA

Red Dead Redemption 2 è, per cura del dettaglio e qualità complessiva sia del gameplay che della narrazione, uno dei giochi della generazione appena terminata.

Nonostante sia stato spolpato dalla community, e giocato in lungo e in largo, riesce però ancora a sorprendere gran parte dei giocatori.

Qualcosa di simile è successo anche a The Last of Us Part II, non a caso un altro gigante dell’ultima generazione, e tuttora vediamo segnalazioni di giocatori esterrefatti di fronte a questa o quella chicca che salta fuori dall’esclusiva PS4.

Su Reddit, i giocatori hanno fatto una nuova “scoperta” relativa al comportamento di un’intelligenza artificiale.

L’utente Micah Bell (nomen omen) ha ripulito un campo degli O’Driscoll e notato qualcosa di molto strano.

Era rimasto un solo nemico nel campo, infatti, e questi ha iniziato a vagare in cerca di compagni, che evidentemente non c’erano dopo il massacro completato dal giocatore.

E così, “rimossi” tutti gli input bellicosi, il personaggio senza nome si è affacciato su uno strapiombo a fissare il vuoto, come a riflettere sulla vita dopo aver assistito ad un simile scempio.

Forse la cosa è stata un tantino meno romantica, se consideriamo che, come riporta Game Rant, una volta uscito allo scoperto il giocatore, l’IA ha ripreso ad attaccarlo furiosamente a mani nude, andando incontro al destino per cui era stata programmata in origine.

Il valore di un gioco del genere, chiaramente, non si misura soltanto nella qualità delle sue intelligenze artificiali, e d’altronde “tutto il resto” gli è valso la possibilità di diventare l’oggetto di un corso presso un’università americana.