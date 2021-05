Red Dead Redemption 2, fan cattura un pesce leggendario con… il coltello

Una delle tante attività disponibili su Red Dead Redemption 2 è la possibilità di pescare: una feature disponibile ormai nella maggior parte dei videogiochi di spessore.

All’interno dell’open world western di Rockstar Games potremo intrattenerci e tentare di affrontare sfide sempre più impegnative, tra cui quella di catturare i pesci leggendari: un fan ha però scoperto un metodo decisamente particolare per catturarne uno.

Non è la prima volta che i fan scoprono metodi originali per affrontare le sfide del gioco: ricordiamo infatti che era stato scoperto anche un modo decisamente unico per uccidere l’alce leggendaria.

Un fan aveva inoltre scoperto un trucco realistico per poter sfidare gli orsi, seppur in questo caso non funzionerà contro il Grizzly Leggendario.

Un giocatore ha scoperto un metodo decisamente particolare per catturare un pesce leggendario.

Tornando ai pesci leggendari, come riportato da Game Rant, un utente di Reddit ha avuto particolare difficoltà a pescare una di queste sfuggevoli creature.

Frustrato dall’esserselo fatto sfuggire per l’ennesima volta, il giocatore di Red Dead Redemption 2 decide di passare immediatamente al coltello e, tenendo d’occhio la sua ombra scura, ha mirato perfettamente con l’obiettivo di centrarlo, per poi lanciare la propria arma.

Con suo grande stupore, effettivamente è riuscito a colpire a morte il pesce leggendario, che emerge sulla superficie del mare: a questo punto il fan può ufficialmente celebrare la sua vittoria e raccogliere il proprio trofeo.

Potete vedere questo originale metodo in azione grazie alla clip video condivisa sul forum dedicato alla serie di Rockstar Games:

Nei commenti gli utenti hanno deciso di condividere presto le loro storie sulla pesca, da chi sottolineava che in fondo questo evento non fosse poi così difficile a chi invece ha ammesso di aver deciso di usare frecce esplosive, rinunciando interamente ai metodi classici.

Ad ogni modo, ciò che tutti i giocatori hanno elogiato è sicuramente la grande creatività che viene offerta per completare le diverse missioni ed attività del gioco.

Se doveste avere difficoltà anche voi, insomma, allenatevi a lanciare i coltelli: potrebbero tornarvi presto molto utili.

L’enorme open world di Rockstar Games è ricco da esplorare e ci permette di scoprire dettagli ed origini dei tanti personaggi: uno di questi, il vero nome di Bill Williamson, è una citazione al cinema western.

Purtroppo, un flashback che sarebbe stato incentrato sulla famiglia di Arthur Morgan pare sia stato tagliato dal gioco.

Il report finanziario di Take-Two potrebbe aver anticipato un remake di Red Dead Redemption: una strategia che avrebbe senso, dato che la storia proseguirebbe quanto narrato in questo prequel.