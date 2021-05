Red Dead Redemption 2, il vero nome di Bill è curioso (ma è una citazione)

Uno degli aspetti sicuramente riusciti meglio di Red Dead Redemption 2 è la caratterizzazione di tutti i membri della banda di Dutch van der Linde, che ci ha permesso di scoprire molti dettagli sulle loro personalità e le loro origini.

Un personaggio in particolare di Red Dead Redemption 2 che ha incuriosito i fan, anche in virtù della sua apparizione nel primo capitolo, è sicuramente Bill Williamson, che in un’occasione svela anche qual è il suo vero nome.

Si tratta di una curiosità particolarmente divertente anche per la reazione che ha Arthur Morgan non appena lo viene a sapere: il protagonista avrà dunque un umore opposto a quello che sarebbe stato un flashback tagliato dal gioco.

Anche in virtù del possibile remake di Red Dead Redemption, i fan stanno cercando di scoprire tutti i segreti sui personaggi apparsi nel capitolo con John Marston protagonista.

Arthur Morgan può infierire su Bill Williamson, una volta appreso il suo nome.

In una conversazione privata con Micah Bell, Bill Williamson gli rivela che in realtà il suo è un nome inventato, rivelando che in realtà si chiama Marion, un nome di famiglia.

Micah promette che il suo segreto sarebbe stato al sicuro con lui, ma non prima di averlo preso in giro per la femminilità del nome.

Se però Arthur Morgan è presente durante la conversazione, è possibile infierire ulteriormente sul povero Bill, salutandolo e chiamandolo Mary.

Potete osservare la divertente reazione di Bill nella clip video catturata dall’utente pool_shark123 e condivisa nel forum Reddit dedicato alla serie:

Quel nome non è però stato scelto casualmente dagli sviluppatori di Red Dead Redemption 2, ma si tratta di una curiosa citazione.

Quello che probabilmente molti giocatori non sanno, è che Marion era allo stesso tempo il vero nome dell’attore John Wayne, famoso soprattutto per i suoi film western.

Il vero nome dell’attore era infatti Marion Robert Morrison, ma sul grande schermo era conosciuto semplicemente, per l’appunto, con il nome d’arte John Wayne.

Non si tratta dunque solo di un dettaglio divertente per le origini di Bill Williamson, ma anche una citazione ad uno degli attori che ha contribuito a rendere grande il cinema western.

Un altro video molto divertente legato a Red Dead Redemption 2 che vi segnaliamo è invece il modo in cui il cavallo vendica il furto subito da Arthur Morgan.

Un ulteriore video invece prende in giro uno storico bug di vecchia data, evidenziando come nonostante sia passato così tanto tempo dall’uscita non sia mai stato sistemato.

Anche se si parla di un remake del primo capitolo, non è escluso che Rockstar Games decida di realizzare Red Dead Redemption 3: l’attrice che ha interpretato Sadie Adler si è già candidata per un eventuale ruolo da protagonista.