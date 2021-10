Red Dead Redemption 2, ecco come sarebbero Arthur e John anziani (e non solo)

I giocatori di Red Dead Redemption 2 hanno amato in particolar modo i membri della banda Van der Linde, tutti estremamente caratterizzati e carismatici che hanno contribuito a rendere la trama ancora più avvincente.

Purtroppo non c’è stata la possibilità di vedere i personaggi di Red Dead Redemption 2 invecchiare insieme, motivo per cui un fan ha deciso di immaginare proprio delle versioni più anziane di Arthur Morgan, John Marston e tutti gli altri componenti della banda.

In precedenza c’è stato anche chi si è immaginato Arthur come una protagonista femminile, con un risultato decisamente sbalorditivo e credibile.

Queste immaginazioni riescono anche a far apprezzare maggiormente la cura per i dettagli del titolo, che in alcuni casi appare davvero next-gen.

L’utente Reddit QuadPhoenix5000 ha deciso di immaginare che cosa sarebbe successo se i giocatori avessero visto tutti i personaggi invecchiare insieme, modificando accuratamente le immagini per rappresentare il loro aspetto più vissuto (via Game Rant).

Le immagini realizzate sono state talmente tante da aver reso necessario all’utente dividere le sue creazioni in due post separati: nelle sue re-immaginazioni è possibile ammirare non solo gli inevitabili capelli bianchi, ma anche il modo in cui anche la fisionomia del volto è in grado di mostrare i segni dell’età.

Gli effetti implementati infatti risultano essere molto realistici, come se davvero fosse possibile vedere in-game il cambiamento di età dei personaggi: di seguito ripubblicheremo solo alcune delle immagini proposte, ma se volete vederle tutte potrete dirigervi al seguente indirizzo e cliccando qui per la seconda parte.

La ricreazione più sorprendente è probabilmente quella che riguarda Arthur Morgan, dato che la ricreazione protagonista di Red Dead Redemption 2 appare incredibilmente realistico, al punto da riuscire a commuovere alcuni fan.

Nella community c’è invece chi ha scherzato su un possibile «Red Dead Retirement II», una versione alternativa del capolavoro western di Rockstar Games con le versioni anziane della banda Van der Linde.

In ogni caso, la creatività dei fan nel celebrare i propri personaggi preferiti è l’ennesima conferma di quanto questo titolo sia rimasto nel cuore degli appassionati, che avrebbero voluto passare ancora più tempo con questa carismatica banda di fuorilegge.

In attesa di scoprire nuove incredibili creazioni, la community continuerà a divertirsi alla scoperta di segreti nascosti: c’è infatti chi è riuscito a fare in modo che Arthur si vendicasse in punto di morte.

Proprio le capacità di combattimento del protagonista sono frutto di un ulteriore easter egg, che può essere scovato dopo una delle primissime zuffe del gioco.

Recentemente la community è inoltre riuscita a scoprire un nuovo metodo per liberare Micah: nonostante non venga dichiarato tra le opzioni ufficiali, si è dimostrato essere adeguatamente efficace.