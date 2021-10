Red Dead Redemption 2, e se Arthur fosse stato una donna? Ecco il risultato

Nonostante un grande cast di personaggi e protagonisti, Red Dead Redemption 2 non offre la possibilità di affrontare la campagna principale nei panni di un personaggio femminile, lasciando tale possibilità esclusivamente alla modalità multiplayer online.

Un fan si è però domandato come sarebbe stato giocare con Arthur Morgan in versione femminile, decidendo di ricreare il protagonista di Red Dead Redemption 2 e trasformarlo in una donna.

Il volto di Arthur Morgan è stato già precedentemente analizzato, svelando un dettaglio next-gen che ha dimostrato nuovamente la cura per i dettagli degli sviluppatori.

Il protagonista del capolavoro western ha dimostrato di essere molto forte nelle zuffe, come dimostrato dalle conseguenze nascoste di uno dei primi combattimenti.

L’idea è scattata nella mente dell’utente Reddit Duplica1t, che ha deciso di utilizzare uno strumento per trasformare i volti di un personaggio e adattarlo a dei lineamenti più femminili (via Game Rant).

La ricreazione ha mostrato una Arthur dai lineamenti più morbidi, con capelli più lunghi ed un viso meno rovinato dal tempo, oltre a possedere delle sopracciglia più sottili.

Sebbene siano state apportate diverse modifiche, una volta confrontati i due volti l’uno di fianco all’altro il risultato è sicuramente molto credibile e sbalorditivo, come potrete vedere voi stessi nell’immagine confronto riportata qui sotto:

La community di Red Dead Redemption 2 ha reagito molto positivamente al lavoro realizzato dal fan, con molti giocatori che hanno sottolineato il desiderio di voler provare l’avventura nei panni di questa nuova versione di Arthur.

Resta in piedi la possibilità che Rockstar Games decida di introdurre la possibilità di interpretare una nuova protagonista donna in un nuovo titolo della saga, ma in ogni caso la community dovrà aspettare molto tempo prima che accada.

C’è chi tra i fan ha inoltre voluto sottolineare che avrebbero potuto eseguire un’operazione simile con Sadie Adler, uno dei personaggi più amati del capolavoro western di Rockstar Games.

Un fotografo professionista ha infatti immaginato come sarebbe stato un DLC con Sadie Adler protagonista, facendo desiderare ai fan di poter giocare davvero questa espansione inesistente.

Proprio l’attrice che l’ha interpretata ha infatti voluto candidarsi per un eventuale ruolo da protagonista nel terzo capitolo: se venisse accontentata da Rockstar, si tratterebbe di una decisione che farebbe contenti tutti i fan del personaggio.

La svolta potrebbe però arrivare su GTA 6, dove secondo molti rumor insistenti potrebbe arrivare la prima protagonista femminile della serie.