Red Dead Redemption 2, scoperto un segreto dopo una famosa zuffa

Sono ormai passati quasi 3 anni da quando venne lanciato ufficialmente Red Dead Redemption 2 sul mercato: il capolavoro western di Rockstar Games conquistò fin da subito critica e pubblico per via della sua grande attenzione per i dettagli.

Una cura che è dimostrata anche dal fatto che i fan stanno continuando a scoprire segreti rimasti nascosti a lungo, come un interessante dettaglio osservabile dopo una delle prime risse di Red Dead Redemption 2.

In precedenza i fan avevano avuto modo di ammirare un dettaglio molto realistico sulle munizioni dei fucili, confermando ancora una volta la grande cura per ogni particolare di Rockstar Games.

Gli appassionati erano inoltre riusciti a scoprire un metodo alternativo per liberare Micah, diverso dalle soluzioni rese note dal gioco ma comunque altrettanto valido.

In una delle primissime missioni del gioco, Arthur Morgan si ritroverà ad affrontare a mani nude un uomo di nome Tommy, provocando una rissa all’interno del saloon che poi si sposterà lungo la strada.

L’utente Reddit TDogBud710 ha però scoperto che durante un’altra quest aggiuntiva, Arthur avrà la possibilità di entrare nuovamente nel saloon, ritrovando anche Tommy in uno stato decisamente diverso da come era stato conosciuto inizialmente (via Game Rant).

Adesso il nostro precedente rivale presenterà infatti una evidente ammaccatura nel cranio, come segni della zuffa che è avvenuta precedentemente: potete osservarne i risultati nello screenshot condiviso dal giocatore qui sotto.

Il giocatore di Red Dead Redemption 2 segnala inoltre che provando a parlare con lui sentiremo unicamente dei lamenti, il che sembrerebbe implicare che non sarebbe più in grado di esprimere parole a causa dei colpi subiti in testa.

Anche altri NPC di Valentine possono commentare la situazione confermando questa teoria, dato che evidenziano come Tommy non sia più lo stesso dopo aver partecipato a quella zuffa.

Si tratta insomma dell’ennesimo dettaglio che non è stato lasciato al caso e che dimostra ulteriormente la grande attenzione dedicata a Rockstar Games nella costruzione di questo incredibile mondo videoludico.

Ricordiamo inoltre che recentemente è stato scoperto anche un piccolo dettaglio durante l’epilogo dell’avventura, accessibile però soltanto con l’onore alto.

Il capolavoro western di Rockstar Games presenta inoltre anche un doppio riferimento alla vita reale, realizzando riproduzioni virtuali di ambientazioni realmente esistenti.

C’è inoltre chi ha amato così tanto questa avventura da aver deciso di realizzare una action figure dedicata ad uno dei suoi più iconici personaggi.