Red Dead Redemption 2, un nemico era molto più letale in origine

In quanto a realismo, profondità e varietà Red Dead Redemption 2 non vuole saperne di passare il testimone ad altri titoli, e nuovi dettagli relativi al gioco emergono all’ordine del giorno.

L’open world di Rockstar Games è ricco di una fauna variegata (e spesso molto pericolosa), nella quale figurano anche i temibili e spietati alligatori.

Il titolo è inoltre costellato di personaggi iconici e profondi, e un fan ha scoperto come “salvare” uno di loro da una situazione apparentemente senza via d’uscita.

Che i videogiochi non abbiano età è ormai un dato assodato, e il fatto che un giocatore davvero speciale abbia terminato il gioco al 100% lo ribadisce ancora una volta.

Come avviene spesso per prodotti di questa caratura, alcune idee prese in considerazione in fase di progettazione non trovano posto nella versione finale: una di queste riguarda proprio gli alligatori.

La gestazione di Red Dead Redemption 2 è stata indubbiamente lunga e gli sviluppatori sono stati “aiutati” nella produzione da una serie di concept art utili a portare in vita il mondo di gioco.

Uno di questi, firmato da Daren Bader, mostra l’intento di rendere gli alligatori molto più letali rispetto alla versione giunta sugli scaffali, e pronti a ferire a morte il nostro cavallo.

Questa nuova “rivelazione” ha trovato spazio su Reddit, dove è stata pubblicata un’illustrazione grazie alla quale potete farvi un’idea del rischio che avreste potuto correre (via GameRant).

Ricorderete che nel gioco gli alligatori non attaccano direttamente il cavallo, ma quest’ultimo è comunque spaventato dalla loro presenza, e pronto a reagire in modo molto nervoso quando alcuni di loro sono nelle vicinanze.

Potrebbe anche capitare di essere disarcionati, ma in nessuno dei casi il cavallo riporterebbe danni diretti; eventualità che, come mostra l’immagine, venne quanto meno presa in considerazione ma in seguito scartata, forse per evitare di esporre i giocatori a un rischio eccessivo (e alla perdita del fedele animale).

Red Dead Redemption 2 è sempre molto giocato, e la confidenza con il titolo ha portato un fan a scoprire un nuovo modo per seminare i cacciatori di taglie.

Segreti e dettagli nascosti non mancano mai, come una nuova animazione del protagonista scovata a distanza di parecchio tempo dall’uscita.

Il legame tra il primo e il secondo capitolo del franchise di Rockstar Games è indubbiamente solido, e per rendere omaggio al capostipite della serie un fan ha scelto di ricreare, nel sequel, le immagini più iconiche di Red Dead Redemption.