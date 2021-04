Red Dead Redemption 2, Valhalla, Tsushima: qual è la mappa più grande?

Red Dead Redemption 2, Ghost of Tsushima, Cyberpunk 2077: qual è il videogioco con la mappa più grande?

Il mondo dei videogiochi è in continua crescita: la grafica e il gameplay non sono gli unici aspetti da considerare quando si parla di evoluzione dei prodotti videoludici.

Al giorno d’oggi, infatti, le mappe delle opere in uscita sono sempre più grandi e sconfinate. Generalmente, più grande è l’ambiente, più saranno le missioni da portare a termine prima della fine del gioco.

Il filone open world regala sempre scenari e storie suggestivi, ma è spesso accusato di bug ed errori più o meno gravi, come nel caso del suddetto Cyberpunk 2077 che ha appena sfornato una patch 1.2 non sufficiente a risolvere tutti i suoi problemi strutturali.

Anche conoscendo molto bene i diversi mondi rappresentati negli open world più noti, fare un confronto oggettivo e realistico tra le cartine geografiche di diversi titoli potrebbe rivelarsi un’impresa difficile.

Ecco perché il contenuto postato sul canale YouTube Dimitris Galatas VFX è tanto interessante.

Il filmato mostra un confronto preciso e realistico tra le mappe dei prodotti open world più celebri, riportando addirittura l’area esatta dei mondi mostrati.

Come riportato da GamesRadar+, il video offre una prospettiva dall’alto di una sequenza di mappe in-game, partendo da quelle relativamente piccole fino ad arrivare alle mappe colossali di grandi titoli come Assassin’s Creed Valhalla, Red Dead Redempion 2 e Assassin’s Creed Odyssey.

All’inizio del video troveremo la mappa di Assassin’s Creed Syndicate e Fortnite, che contano rispettivamente un’area di 3.70 e 6.8 km².

La panoramica prosegue su opere come Ghost of Tsushima, che con i suoi 28 km² può contare su uno degli open world più finiti in circolazione, e The Legend of Zelda Breath of the Wild, che vanta un’estensione di 72km².

Infine, si passerà a titoli come Assassin’s Creed Odyssey, con un’enorme area geografica esplorabile di ben 256 km², fino ad arrivare alla mappa di The Elder Scrolls 2 Daggerfall con i suoi 161.600 km².

Abbiamo davanti agli occhi una rappresentazione davvero accurata dei vari universi videoludici, perfetta per aiutare i giocatori a mettere a confronto in maniera precisa le diverse aree geografiche dei titoli open world più amati.

Inoltre, questo tipo di indagine ci mostra chiaramente l’evoluzione della saga di Assassin’s Creed, che negli anni ha espanso i suoi orizzonti creando ambienti di gioco sempre più grandi e ricchi di missioni.

Una saga che ha lasciato la propria impronta sul gaming, al punto da influenzare persino i creatori di Uncharted che le hanno dedicato un easter egg delizioso.

Quanto a Red Dead Redemption 2, un fotografo virtuale ha appena confermato il potenziale del suo open world (e sperato in un DLC): avete visto le immagini?