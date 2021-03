Ghost of Tsushima è uno degli open world più finiti su PS4

Ghost of Tsushima è stata una delle esclusive più apprezzate dagli utenti su PS4, che hanno avuto modo di apprezzare particolarmente l’isola open-world realizzata nel gioco.

L’isola di Tsushima è stata apprezzata davvero tanto da aver spinto diversi giocatori a visitarla realmente: motivazione che ha spinto il sindaco a nominare ambasciatori del turismo gli sviluppatori del gioco.

Oggi UnGeek ci segnala un ulteriore importante traguardo messo a segno da Ghost of Tsushima: oltre la metà dei giocatori hanno infatti finito la campagna principale del gioco.

Si tratta di un dato sull’apprezzamento dell’avventura di Jin Sakai molto importante, che dimostra ulteriormente quanto gli utenti si siano divertiti con la storia.

La campagna principale di Ghost of Tsushima è stata portata a termine da oltre la metà dei giocatori.

Attualmente Ghost of Tsushima è infatti al secondo posto dei giochi open world più completati su PS4, con una percentuale di completamento di 50.2%.

Davanti a lui troviamo solamente Marvel’s Spider-Man, che raggiunge la percentuale di 50.8% ma con una storia decisamente più breve di quella del titolo realizzato dai Sucker Punch, che impiega circa il doppio del tempo per essere completata.

Per capire quanto questi dati siano impressionanti, basta confrontarli con il terzo open world più completato, Assassin’s Creed Origins, fermo al 38.2%: una differenza di ben 12 punti.

L’esclusiva PS4 è stata dunque molto amata dagli utenti Sony, la cui maggior parte ha deciso di impegnarsi duramente per portare a termine l’avventura principale.

Se volete scoprirne di più sulla storia segreta di questo gioco e capire ancora meglio come mai gli utenti l’abbiano apprezzata così tanto, non perdetevi il nostro speciale in cui ve ne narriamo tutte le radici storiche, culturali e tematiche.

A questo punto sembra ormai scontata la realizzazione di un sequel: è stato avvistato in curriculum e sappiamo che dovrebbe arrivare su PS5.