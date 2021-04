Uncharted 4 ha un Easter Egg di Assassin’s Creed (che nessuno ha notato)

Uncharted 4: Fine di un ladro è l’ultimo capitolo della saga di Nathan Drake, uscito su PlayStation 4 ormai diversi anni fa. Il gioco, sviluppato da Naughty Dog, ha al suo interno un numero realmente sorprendente di segreti ed Easter Egg, sebbene qualcuno sia ora riuscito a svelare un collegamento con la saga di Assassin’s Creed di Ubisoft.

Un ex animatore di Naughty Dog, tale Jonathan Cooper, ha infatti rivelato di aver aggiunto un omaggio al franchise di Altair & Co. all’interno della serie di azione e avventura targata Sony (via CB).

Interpellato su Twitter, Cooper ha infatti reso noto che in Uncharted 4 vi è un chiaro riferimento alle “sincronizzazioni di Assassin’s Creed” in una sezione in cui Nathan deve scalare una grande torre. Tuttavia, affinché si verifichi la sincronizzazione vera e propria (che vede la telecamera muoversi verso l’esterno dello scenario, come fosse un punto di osservazione), i giocatori non devono toccare il controller per alcuni istanti.

Added Assassin's Creed synchronizations in both Uncharted games I worked on but hardly anyone found the one in Uncharted 4 because you need to not touch the controller for a few seconds… https://t.co/GYXVJehj90 pic.twitter.com/NP9jiVTFJ3 — Jonathan Cooper (@GameAnim) April 4, 2021

Proprio per la difficoltà di esecuzione di questo particolare Easter Egg, in molti non saranno certamente riusciti a notare l’omaggio incluso da Cooper.

Nello spin-off Uncharted: The Lost Legacy Cooper ha incluso un altro momento simile, sebbene il tempo necessario per l’attivazione di questa sincronizzazione era sicuramente più lungo rispetto a quanto visto nel quarto capitolo ufficiale (oltre al fatto che il compimento dell’azione era collegata a un vero Trofeo da sbloccare).

Vi ricordiamo anche che nel primo The Last of Us gli sviluppatori hanno copia incollato un’intera ambientazione presa di peso da Uncharted 3: L’inganno di Drake, mentre se aspettare al varco la pellicola dedicata alle avventure del giovane Nathan Drake, sappiate che il film è stato di recente posticipato.