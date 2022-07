GTA 4 e Red Dead Redemption remaster in lavorazione? Arriva una risposta

Da tempo si parla della possibilità che Rockstar decida di rispolverare alcuni grandi classici del passato, da proporre sotto forma di remaster di un certo peso: in primis, figurano giochi come GTA 4 e Red Dead Redemption.

I creatori di GTA (che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole) non sembrano però essere intenzionati ad annunciare alcunché, nonostante i rumor circolanti in questi mesi.

Una remaster ufficiale di Red Dead Redemption non è all’orizzonte, sebbene qualcuno abbia dato vita a una versione in 4K ray tracing del gioco.

Ora, via VGC, è emerso che Rockstar stava davvero pensando alle rimasterizzazioni di Grand Theft Auto IV e Red Dead Redemption, ma a quanto pare avrebbe deciso di abbandonarle.

Tez2, un insider di Rockstar che in passato ha fatto trapelare con precisione informazioni sui giochi dell’azienda (compresi i contenuti di GTA Online), ha affermato su Twitter che entrambi i giochi erano effettivamente in lavorazione ma che entrambi siano stati poi cancellati.

«Secondo una fonte affidabile relativamente ai piani di Rockstar, le rimasterizzazioni di GTA 4 e del primo RDR erano sul tavolo qualche anno fa, ma Rockstar ha poi deciso di non procedere con i progetti», è stato spiegato.

«La scarsa accoglienza della trilogia classica di GTA potrebbe essere stata una ragione alla base di questa decisione», ha concluso l’insider.

As per a reliable source with clear accuracy on Rockstar plans, remasters of GTA IV & RDR1 were on the table a few years ago, but Rockstar chose not to proceed with the projects in mind.

The poor reception of the Trilogy DE might be a reason behind that decision.#GTAIV #RDR1

