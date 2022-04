Record mondiale di Elden Ring battuto, e stavolta sarà dura fare di meglio

Di Elden Ring – l’ultimo soulslike di FromSoftware – si è detto e fatto di tutto, specie per quanto riguarda le speedrun da record.

Esistono più modi per testimoniare la propria bravura nel gioco (che trovate su Amazon a prezzo davvero interessante), compreso il tempo impiegato ad arrivare ai titoli di coda.

Mentre qualcuno si diletta a creare sorprendenti mod per poter uccidere i boss con un singolo colpo, si concorre infatti per finire il gioco nel minor tempo possibile.

E se qualcuno ha finito Elden Ring praticamente in pausa caffè, ora il timing segna un totale davvero da capogiro.

Come riportato anche da Push Square, Distortion2 ha battuto il suo record ancora una volta, riducendo la speedrun a soli sei minuti e 59 secondi.

Lo speedrunner continua a battere i suoi stessi record mondiali, stabilendo un traguardo che sarà davvero molto difficile da battere.

Distortion2 utilizza glitch ed exploit che gli permettono di viaggiare attraverso l’intero gioco: ovviamente, evitate di guardare il filmato se temete spoiler di vario tipo.

Trovate il video dell’impresa poco più in basso, nel player dedicato:

Un record del genere sarà davvero difficile da superare: vero anche che ormai sembra diventata una moda tentare di fare di meglio, ragion per cui ci aspettiamo che qualcuno scenda sotto i 5 minuti (o quantomeno li raggiunga) entro breve. Vi terremo ovviamente aggiornati.

Restando in tema, di recente abbiamo pubblicato per voi tutto quello che c’è da sapere su Elden Ring, in modo da non farvi trovare impreparati nel caso abbiate intenzione di lanciarvi all’avventura a breve.

Ma non solo: due giocatori hanno recentemente scoperto un nuovo dettaglio sui Cleanrot Knights, dopo essere stati mandati a morire precipitando da un balcone in maniera rovinosa.

Inoltre, pochi giorni fa altri fan hanno immaginato il capolavoro di From anche in una clamorosa versione 2D, davvero incredibile e che vorrete giocare prima di subito.