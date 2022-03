Elden Ring è troppo difficile? Ora potrete uccidere i boss in un colpo solo (con una mod)

L’open world di Elden Ring non è soltanto un luogo incredibilmente affascinante e ricco di segreti, ma è anche uno dei luoghi più difficili che i giocatori dovranno affrontare.

La tipica difficoltà dei soulslike è stata naturalmente confermata anche su Elden Ring, soprattutto grazie ai boss: questi nemici possono infatti rappresentare un ostacolo apparentemente insormontabile per molti giocatori, dato che spesso potranno ucciderci in pochissimi colpi.

C’è chi ha dunque pensato di ideare un modo divertente per riuscire a rimuovere definitivamente questo problema: a differenza delle mod che introducono la modalità facile, un fan ha infatti pensato di ideare un utile strumento per uccidere in un colpo anche i boss più difficili.

L’utente Twitter king bore, specializzato nella creazione di mod per i soulslike, ha infatti mostrato una nuova folle evocazione da schierare in battaglia: un gigantesco masso in grado di uccidere istantaneamente qualunque nemico riesca a toccare (via DualShockers).

Proprio tale masso si è rivelato particolarmente problematico per molti giocatori di Elden Ring, che presto potrebbe rivelarsi un grande alleato per sconfiggere i nemici più impegnativi.

Se un boss dovesse rivelarsi troppo difficile da poter battere, basterà mandare in battaglia il masso e lasciare che sia lui a fare il lavoro sporco: rotolerà automaticamente verso il nemico uccidendolo in pochissimi istanti.

Il modder king bore l’ha mostrato in azione contro Margit, uno dei primi formidabili nemici che sarà possibile incontrare nella propria avventura: il risultato è incredibilmente divertente, come testimoniato dalla seguente clip video:

#ELDENRING

How to beat Margit with a Ballomancy build pic.twitter.com/hkv0PzIC3X — king bore haha/geeeeeorge (@king_bore_haha) March 25, 2022

Il lavoro è risultato talmente convincente che molti fan erano convinti si trattasse di una vera e propria evocazione nascosta, ma il «tutorial» pubblicato dal modder (che avrebbe richiesto perfino l’utilizzo degli Amiibo di Nintendo) ha poi svelato una volta per tutte che si tratta di una semplice e divertente modifica.

Purtroppo, al momento la mod non è stata attualmente resa disponibile: se venisse rilasciata, potrebbe rivelarsi un’ottima idea installarla solo per liberarsi di nemici particolarmente ostici, qualora non abbiate la pazienza di sconfiggerli normalmente.

Nel web si è ormai moltiplicata a dismisura la presenza di mod «facili», motivo per cui un fan ha deciso di andare controcorrente e rendere il gioco ancora più difficile.

Una delle meccaniche più affascinanti del multiplayer dei soulslike è sicuramente il sistema che consente di lasciare messaggi per gli altri utenti nell’Interregno: c’è chi ha deciso di integrare tale sistema perfino su Fallout.