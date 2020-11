Ratchet & Clank: Rift Apart, Berlino mostra due murales mozzafiato

Ratchet & Clank Rift Apart è il ritorno del simpatico duo su console PS5, attualmente in lavorazione negli studi di Insomniac Games.

Nonostante manchi ancora diverso tempo al lancio del titolo dei negozi, Sony ha deciso di festeggiare l’uscita di PS5 con degli splendidi murales apparsi nella città di Berlino, in Germania. Le due opere sono state realizzate con una dovizia di particolari davvero unica e sorprendente.

Poco sotto, trovate un video pubblicato sul canale PlayStation ufficiale poche ore fa:

Non si tratta di certo dell’unica attività di marketing targata Sony: di recente la compagnia ha reso la metro di Londra a tema PlayStation, con le varie fermate dedicate ai giochi più famosi in uscita, così come anche Piazza San Marco a Venezia è stata invasa da luci e suoni per il lancio della nuova piattaforma.

Ricordiamo che Ratchet & Clank Rift Apart supporterà due modalità grafiche differenti, una che punterà ad un frame rate in grado di arrivare fino a 60fps, mentre l’altra che prediligerà la risoluzione a sfavore della fluidità. Il gioco punterà principalmente sulla velocità dei caricamenti resa possibile dall’SSD come funzionalità principale.

Ratchet & Clank Rift Apart, salvo cambi di programma, dovrebbe vedere la luce entro e non oltre la prima metà del prossimo anno.

Se volete invece scoprire tutto ciò che sappiamo su PlayStation 5, date un’occhiata al nostro ricchissimo unboxing della console pubblicato alcuni giorni fa ovviamente sempre e solo sulle pagine di SpazioGames!

PS5 è arrivata ufficialmente in Europa e in Italia a partire dallo scorso 19 novembre di quest’anno in due versioni differenti: una con lettore ottico in grado di leggere i giochi in formato fisico Blu-ray Disc (a 499,99 euro) e una seconda Only Digital priva del lettore per i giochi retail (a 399,99 euro).