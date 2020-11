Il cielo è blu sopra Venezia: Sony celebra PS5 con uno spettacolare gioco di luci

In occasione del lancio di PS5, come fu per PlayStation 4 a Roma nel 2013, Sony ha preparato uno spettacolare gioco di luci sull’iconica Piazza San Marco a Venezia.

Sony ha illuminato i monumenti storici e i luoghi più significativi di 25 diverse aree geografiche in tutto il mondo, celebrando così l’uscita della console sul mercato attraverso proiezioni appartenenti all’immaginario del brand.

Nella giornata di ieri vi abbiamo mostrato come la metro di Londra abbia ad esempio ribrandizzato molte delle sue fermate per assecondare le denominazioni di alcuni dei giochi PlayStation 5 più attesi.

Altre segnalazioni dal resto del mondo includono la capitale olandese Amsterdam, anch’essa tinta di blu in svariati punti, tra cui i nuovi uffici di Guerrilla Games (Horizon, Killzone).

Questo accade in Polonia e in Germania:

Hey, Leute – PlayStation 5 ist in Deutschland angekommen und wir können es kaum erwarten anzufangen! #PS5 #PlayHasNoLimits #PS5LaunchLights pic.twitter.com/TJovxGJu3F — PlayStationDE (@PlayStationDE) November 19, 2020

Queste sono invece Norvegia e Francia:

Bienvenue dans le futur du jeu vidéo : célébrons tous ensemble le lancement de la #PS5 en France ! #PlayHasNoLimits pic.twitter.com/i6Oh5DmXak — PlayStation France (@PlayStationFR) November 19, 2020

In questo carosello celebrativo non poteva mancare l’Italia che, nella serata a cavallo tra il 18 e il 19 novembre, ha dato il benvenuto alla console di nuova generazione nel cuore pulsante di Venezia, icona indiscutibile di arte e cultura, parte del patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO.

Sulla pavimentazione di Piazza San Marco, rinomata in tutto il mondo per la sua bellezza e integrità architettonica, è andato in scena uno spettacolo realizzato mediante l’impiego di una speciale tecnica di Floor Projection di quasi 2400 metri quadri, in grado di avvolgere l’area con proiezioni dedicate alla celebrazione di PlayStation 5.

Come ci spiegano da Sony:

L’iniziativa nasce dal preciso intento di connettere virtualmente la community PlayStation per festeggiare l’uscita di PS5. E Venezia, con Piazza San Marco nota come il “salotto d’Europa”, rappresenta una cornice unica e suggestiva per rappresentare l’Italia nel mondo e dare un caloroso benvenuto a PlayStation 5.

Lo show di luci è stato possibile grazie all’installazione di cinque telecamere collocate in punti strategici di straordinario valore artistico, tra i quali il Campanile, la loggia della Basilica e la Torre dell’Orologio.

Vi ricordiamo che, se non siete riusciti a fare vostra una console next-gen, oggi dalle ore 13:00 Amazon Italia sarà tra gli store che immetterà sul mercato altre unità da acquistare online: potrebbe essere la vostra occasione.