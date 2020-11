PS5 e Black Friday: negli USA hanno dormito fuori ai GameStop (nei letti)

Si sa, riuscire a mettere le mani su PS5 al lancio è stata davvero un’impresa, tanto che moltissimi giocatori sono purtroppo rimasti a bocca asciutta.

Negli Stati Uniti, però, la catena GameStop aveva lasciato intendere che nuove scorte sarebbero con molta probabilità state rese disponibili durante la giornata del Black Friday, cosa questa che ha ovviamente fatto “scaldare” un gran numero di persone.

Alcuni fan PlayStation si sono dimostrati così ansiosi di mettere le mani sulla console di nuova generazione, che hanno letteralmente portato i loro letti fuori dal negozio, dormendo in strada per 24 ore.

Il reporter della ABC Eugene Daniel si è imbattuto nei giocatori disperati, i quali hanno rivelato senza alcun problema di aver saltato la cena del Ringraziamento per aspettare in fila l’apertura dello store. Insomma, la voglia di mettere le mani su una PS5 è stata così forte da non farsi troppi problemi verso i passanti che hanno assistito alla scena (davvero surreale).

Ricordiamo in ogni caso che Sony ha fatto sapere che rimpolperà l’inventario delle principali catene con altre PS5 prima della fine dell’anno, per cui tutti coloro che non sono riusciti a mettere mano a una console potrebbero avere una seconda chance molto presto.

Se volete saperne di più sulla nuova console Sony vi suggeriamo ancora una volta il nostro unboxing di PS5 pubblicato alcuni giorni fa sempre sulle pagine di SpazioGames!

PlayStation 5 è in ogni caso sbarcata in Europa (e in Italia) a partire dal 19 novembre di quest’anno in due versioni: la prima con lettore ottico per i giochi in formato Blu-ray Disc e una seconda in grado di leggere solo i titoli scaricati da PS Store.