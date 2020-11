PS5 arriva in Europa e Sony si prende la metro di Londra (sul serio)

Avrete mai pensato di incontrare Aloy nella fermata della metro di West Ham a Londra? Probabilmente no, almeno fino a quando non ricollegate Horizon Forbidden West a Horizon Forbidden West… Ham. Ecco: è su giochi di parole e di associazione come questi che Sony ha basato la sua divertente campagna marketing per il lancio di PS5 in Regno Unito, previsto per domani come nel resto d’Europa (Italia compresa).

Così, ecco che il tradizionale O simbolo della London Tube, la metro locale, si è trasformato nel O di PlayStation, accompagnato anche da X, Quadrato e Triangolo. Una mossa che richiama i simboli inconfondibili del marchio Sony e che gli incuriositi londinesi hanno visto realizzarsi a sorpresa a Oxford Circus, nel cuore della capitale britannica.

From one iconic shape to four. We’ve given the Oxford Circus Tube signs a #PS5 upgrade. 👀 pic.twitter.com/iw9qlEXR7B — PlayStation UK (@PlayStationUK) November 18, 2020

Non è tutto: Sony ha realizzato anche un video per evidenziare le licenze poetiche che si è concessa sulla metro di Londra, mostrando da vicino le nuove fermate di Oxford Circus: potete vederlo di seguito.

E ancora, alcune fermate in giro per la città sono state ribattezzate proprio per richiamare alcuni giochi PS5 in arrivo, come Ratchet & Clank: Rift Apart e Gran Turismo 7. Le potete vedere da vicino negli scatti ufficiali di seguito.

PlayStation 5 alla metro di Londra è già realtà, insomma. Per quanto riguarda noi italiani, l’appuntamento è fissato per domani, giovedì, con la console che sarà disponibile nell’edizione standard da 499,99€ (con incluso il lettore Blu-Ray) e in quella Digita dal 399,99€ (priva di lettore Blu-Ray). Nell’attesa, vi raccomandiamo la nostra pagina hub dedicata alla console, dove trovate tutte le recensioni, gli approfondimenti, i video e le repliche delle nostre live dedicati a PS5.

Avete già letto che Amazon ha cominciato fin da oggi la spedizione delle console?