Questa versione next-gen di GTA V vi farà dimenticare GTA 6 in un attimo

Grand Theft Auto V (o GTA V per chi ormai lo mastica da generazioni) è un gioco straordinario e incredibilmente longevo, in attesa di scoprire quello che ci riserverà GTA 6.

Lo dimostra il fatto che il titolo Rockstar Games arriverà a breve in una nuova versione pensata esplicitamente per console current-gen.

Difatti, è di pochissimi giorni fa la notizia della sua data di lancio su PS5 e Xbox Series X, di fatto la sua terza generazione dopo quella di PS3|Xbox 360 e PS4|Xbox One.

E se GTA 6 è sicuramente il sogno proibito di tantissimi fan, a quanto pare il caro buon vecchio Grand Theft Auto V è ancora in grado di regalare grandi soddisfazioni.

Come riportato da Wccftech, tra le mod visive attualmente in lavorazione per il titolo open-world di Rockstar Games c’è la V-Reloaded, che mira a migliorare la grafica del gioco con nuove texture e modelli.

La mod presenta anche una fedeltà visiva grazie a immagini satellitari della NASA (no, non stiamo scherzando), oltre a una superficie dell’acqua realizzata a una risoluzione di ben 16K.

Anche nel suo stato attuale, la mod, unita a quella chiamata GTA5REAL e alla Screen Space Ray Traced Global Illumination, rende il gioco realmente incredibile, come mostrato in un nuovo video condiviso su YouTube dall’ormai noto Digital Dreams.

Purtroppo, è altamente improbabile – per non dire impossibile – che la versione next-gen di GTA V in uscita tra poche settimane raggiunga questo livello qualitativo, sebbene nulla esclude che GTA 6 possa invece essere ancora più bello da vedere.

Restando in tema, avete letto che in questo momento, i dati aggiornati a febbraio 2022 parlano che le copie vendute per GTA V superano quella della serie di Resident Evil?

Ma non solo: nel futuro di Rockstar Games, nulla esclude che in futuro non si riaffacci davvero anche la serie Bully.