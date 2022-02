GTA V da solo ha venduto più della saga Resident Evil

Siamo piuttosto sicuri che non stiate scoprendo oggi da questa notizia che Grand Theft Auto V – GTA V per gli amici in confidenza – è un successo di vendite straordinario. A dimostrarlo c’è il fatto che il titolo di casa Rockstar Games è uscito nel 2013 e quasi dieci anni dopo il suo debutto rimane sulla cresta dell’onda. Anzi, lo è tal punto che è di pochi giorni fa la notizia della sua data di lancio su PS5 e Xbox Series X – ossia la terza generazione, dopo PS3/Xbox 360 e PS4/Xbox One.

Se questa longevità non basta a darvi un’idea del perché Rockstar non avesse nessuna fretta di passare a GTA 6, che è stato comunque confermato la scorsa settimana, ci sono i numeri raccolti dal noto giornalista Jason Schreier.

In questo momento, i dati aggiornati a febbraio 2022 parlano di 160 milioni di copie vendute per GTA V. Se metterle in prospettiva potrebbe risultare complicato, sappiate che dal suo lancio a novembre 2020 (ossia, l’ultimo aggiornamento disponibile sui dati di vendita), la serie Assassin’s Creed intera ha venduto in totale 155 milioni di copie.

Vendere più di tutti gli Assassin's Creed con un solo episodio? Fatto

La serie Resident Evil, con i dati aggiornati a dicembre 2021, dalla sua nascita ha messo insieme vendite per 123 milioni di copie. E anche la titanic e leggendaria saga Final Fantasy, cominciata nel lontano 1987 e con i dati aggiornati a settembre 2021, ha venduto in totale 164 milioni di copie: praticamente, lo stesso di quanto fatto dal solo GTA V.

Some fun sales numbers: Entire Assassin's Creed series (as of Nov 2020): 155 million copies

Entire Final Fantasy series (as of Sep 2021): 164 million copies

Entire Resident Evil series (as of Dec 2021): 123 million copies

Grand Theft Auto V (as of Feb 2022): 160 million copies — Jason Schreier (@jasonschreier) February 7, 2022

Tra questi dati sicuramente è interessante notare come Assassin’s Creed sia riuscito a imporsi in un periodo di tempo sensibilmente inferiore rispetto alle altre saghe citate, considerando che il primo capitolo con protagonista Altair risale “solo” al 2007.

Non ci sono dubbi che questi numeri diano un’idea più chiara del perché Rockstar non avesse intenzione, visto anche il successo di GTA Online che è incluso in GTA V, di affrettarsi troppo con il far sapere dei lavori in corso sul prossimo GTA 6, che sono comunque «a buon punto».

E chissà che nel futuro della compagnia di proprietà del gigante Take-Two Interactive, che di recente si è messo in casa anche Zynga, non si riaffacci davvero anche la serie Bully.