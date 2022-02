GTA 6 non sarà l’unico lancio Rockstar: un atteso sequel sarebbe in arrivo

La scorsa settimana è arrivato l’annuncio che tanti fan stavano aspettando da tanto tempo: Rockstar Games ha infatti confermato che GTA 6 è ufficialmente in lavorazione.

Il momento è sicuramente quello appropriato: sono passati quasi dieci anni dal lancio di Grand Theft Auto V, il quinto capitolo principale della serie che si rivelò un autentico capolavoro, al punto che presto sarà riproposto anche su console next-gen.

Dopo un lungo periodo di incertezza, Rockstar Games ha infatti confermato che il prossimo mese potremo rigiocare GTA V anche su PS5 e Series X.

Ma la software house ha anche sottolineato che lo sviluppo del sesto capitolo sarebbe già a buon punto, sebbene al momento non abbia voluto svelare ulteriori dettagli.

L’annuncio ha comunque destato non poche perplessità nei confronti degli appassionati della saga di Bully, che si aspettavano di poter ricevere a breve conferme sullo sviluppo di un secondo capitolo.

Sappiamo infatti che ad un certo punto Bully 2 era davvero in fase di sviluppo, ma Rockstar Games decise di cancellarlo per dare priorità a Red Dead Redemption, pur riprendendo molte delle sue idee nei futuri giochi sviluppati dalla compagnia.

L’insider Tom Henderson aveva però segnalato in più circostanze di essere a conoscenza di un nuovo misterioso progetto, che stando alle sue parole avrebbe dovuto rappresentare la prossima priorità di Rockstar Games.

Come riportato da Game Rant, l’annuncio di GTA 6 non avrebbe affatto cambiato le carte in tavola: Henderson ha infatti sottolineato che il sesto capitolo è solo «in sviluppo», ribadendo che sulla serie Bully si stia invece «muovendo qualcosa».

Sorry – Where did todays announcement say that it's Rockstar's next focus point? They said GTA 6 is in development.

I still standby that there's something going on with the Bully series.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) February 4, 2022