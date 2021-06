PS5, studio PlayStation lavora ad un nuovo gioco in Unreal Engine 5

I videogiochi next-gen potrebbero avvicinarsi di più ai film di quanto non si pensasse, dato che anche lo studio d’animazione Sony Pictures Animation sembra essere coinvolta nello sviluppo di un titolo PS5 con Unreal Engine 5.

La software house PixelOpus, studio appartenente a Sony Interactive Entertainment e creatori del particolare ed apprezzato Concrete Genie, ha infatti annunciato una collaborazione con la casa di sviluppo di film d’animazione di Sony per un titolo next-gen, che sfrutterà l’ultimo engine di Epic Games.

Unreal Engine 5 ha già dato un assaggio di grafica next-gen grazie alla nuova demo rilasciata, che ci ha permesso di vedere nel dettaglio tutto il potenziale per i prossimi titoli.

In particolare, hanno sorpreso le sembianze fotorealistiche di una foresta, dimostrando che c’è la possibilità concreta di rendere i videogiochi non troppo dissimili da un film d’animazione super dettagliato.

Probabilmente è anche per questo che Sony Pictures Animation è stata coinvolta nello sviluppo da PixelOpus, al fine di riuscire a tirare fuori il meglio da un punto di vista grafico dal loro prossimo titolo.

Gli autori di Concrete Genie hanno annunciato il tutto con un post su Twitter, nel quale comunicano che stanno cercando un programmatore grafico principale per collaborare a questo misterioso titolo next-gen.

#PixelOpus is hiring! We are hard at work on an exciting new PlayStation 5 title, and continuing to grow. Come and join us on this unique project within #PlayStationStudios!#PlayStation #SIE #hiring #Sonyhttps://t.co/nJidL5ADq6https://t.co/xsNUySVyjn

— PixelOpus (@Pixelopus) June 3, 2021