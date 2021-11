Quanto costerà Skyrim Anniversary Edition? La risposta non vi piacerà

Torniamo a parlare di Skyrim, per l’ennesima volta, stavolta in occasione dell’attesa Anniversary Edition, che celebra i dieci anni dall’uscita del titolo Bethesda.

L’epopea fantasy di Bethesda è stata riproposta in tutte le salse negli anni, anche su Nintendo Switch, ed è diventato uno dei videogiochi più famosi e amati di sempre.

In questi giorni Skyrim sta preparando una grande sorpresa per i fan, e per festeggiare i dieci anni sta facendo le cose davvero in grande.

E proprio nella Anniversary Edition ci sarà addirittura una feature inedita, che dopo dieci anni viene inserita come la prima novità all’interno del gioco.

La Skyrim Anniversary Edition includerà al suo interno tutti i contenuti del precedente Skyrim: Special Edition, insieme a oltre 500 contenuti del Creation Club.

Sono tante le informazioni disponibili su questa nuova edizione, per la quale Bethesda ha creato un documento FAQ pubblicato sul sito ufficiale.

Vengono confermati anche gli aggiornamenti ed upgrade, ed il prezzo di ognuno di questi. Così come il prezzo in generale della nuova versione di Skyrim.

Quindi, quanto costa la Skyrim Anniversary Edition? Con una certa sorpresa, Bethesda la venderà a prezzo pieno.

Il gioco costerà €54.99 sugli store digitali, mentre non sappiamo il prezzo dell’edizione fisica che Bethesda ha confermato, anticipando che i prezzi potrebbero essere diversi.

L’upgrade next-gen sarà gratuito, mentre se possedete la Special Edition potrete passare alla Anniversary pagando ulteriori €20.

Vendere Skyrim dopo dieci anni a prezzo pieno è sicuramente una mossa coraggiosa, nonostante tutte le novità che questa Anniversary Edition possa contenere.

Ci saranno anche degli elementi next-gen all’interno di questa nuova edizione, ma giustificano il prezzo così alto?

Bethesda ha anche comunicato che ci saranno degli elementi presi da Morrowind ed Oblivion all’interno del gioco, per puntare sul fattore nostalgia.