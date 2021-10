Skyrim Anniversary Edition avrà contenuti tutti nuovi da Morrowind e Oblivion

The Elder Scrolls V: Skyrim è un titolo che non smette di essere attuale, di essere giocato e apprezzato da molti.

Non è tra l’altro un caso che, tra queste pagine, abbiamo deciso di inserirlo nella classifica dei migliori open world a nostro parere.

Ora come sappiamo si avvicina la data in cui i giocatori di tutto il mondo potranno rimettere le mani sul gioco in una versione esplicitamente pensata per le console di nuova generazione, stiamo parlando della Anniversary Edition.

Tramite VG247 apprendiamo che l’Anniversary Edition avrà delle novità uniche e sarà la versione più completa mai avuta del gioco. In particolare saranno aggiunte delle caratteristiche particolari riprese da Morrowind e Oblivion.

Una delle novità principali di questa nuova versione sarà Santi e Seduttori, che includerà una nuova storyline, varie quest secondarie, nuovi set di armature, armi, nemici e altro ancora.

Parte di Santi e Seduttori sarà una nuova dinamica di gioco, Rare Curios, che introdurrà le carovane Khajiit, che viaggiano portando con sé oggetti unici utili per produrre nuove pozioni, veleni, tipi di frecce e molto altro.

Vedremo anche l’ingresso di una nuova Modalità Sopravvivenza, che includerà delle meccaniche survival come la necessità di riscaldarsi tramite il vestiario e stare attenti alla fame del personaggio.

Un’altra meccanica che sarà introdotta come sappiamo è la pesca, tramite cui potremo pescare 20 differenti specie di pesci in varie località sparse il territorio. Il nostro bottino potremo decidere se cucinarlo, venderlo o perché no, depositarlo nel nostro acquario.

Tutto ciò sarà gratuito per tutti i possessori della Special Edition, e saranno introdotte anche altre espansioni come Fantasmi del Tribunale e La Causa, che includeranno armi e armature già viste in Morrowind, e la Mitica Alba che mira a formare un nuovo portare dell’Oblivion.

A proposito di Skyrim, a breve arriverà anche il nuovo gioco da tavolo ispirato al titolo di Bethesda.

Tra l’altro, da poco un giocatore è incappato in una scoperta alquanto curiosa.