Skyrim prepara un regalo inaspettato ai fan per i suoi 10 anni

The Elder Scrolls V Skyrim sta per compiere i suoi primi 10 anni, un evento che permetterà al titolo Bethesda di godere di un’ulteriore dose di notorietà.

Il quinto episodio della serie di RPG fantasy prodotta da Bethesda è infatti un gioco amato ormai da generazioni, sebbene l’11 novembre prossimo sarà il turno dell’Anniversary Edition per le console next-gen.

Un gioco, Skyrim, che ha permesso di dare vita a una campagna crowdfunding del gioco da tavolo ufficiale, partita da pochi giorni ma in grado di rivelarsi un incredibile successo.

Del resto, parliamo di un gioco così ricco e sfaccettato che uno degli oggetti più iconici è stato fedelmente riprodotto da un fan fin nei minimi dettagli.

Ora, come riportato anche da The Gamer, Bethesda ha in serbo una piccola sorpresa per tutti i fan, una sorpresa a tema “musicale” davvero da non perdere.

Bethesda festeggerà 10 anni di Skyrim con uno speciale concerto virtuale, un evento unico nel suo genere con i suoni e le musiche del grande classico.

L’opportunità permetterà anche ai fan storici di mostrare le loro opere d’arte nello Skyrim Museum ufficiale, oltre alla possibilità di mettere le mani su alcuni contenuti di gioco gratuiti.

Lo speciale concerto di Skyrim vedrà la London Symphony Orchestra e il London Voices Choir trasportare i giocatori a Tamriel attraverso la musica e i suoni iconici del gioco.

La diretta presso lo storico Alexandra Palace Theatre, e il concerto sarà trasmesso in streaming sui canali ufficiali Bethesda su YouTube e Twitch a partire dalle 19 ora italiana dell’11 novembre.

There's only one week left until the Skyrim 10th Anniversary virtual concert featuring the @londonsymphony and @LDNVoices! #Skyrim10 Details: https://t.co/NULdA95fHP pic.twitter.com/JdpyFUTXul — The Elder Scrolls (@ElderScrolls) November 4, 2021

Sulle pagine di SpazioGames abbiamo deciso di inserire Skyrim nella nostra classifica dei migliori open world, pubblicata pochi mesi fa.

Ma non solo: di recente un giocatore è da poco incappato in una curiosa scoperta, che molti utenti probabilmente già conoscevano (ma non hanno mai avuto il coraggio di rivelare).

Infine, ricordiamo che da pochi giorni su Xbox Game Pass è possibile giocare il «sequel» di Skyrim senza costi aggiuntivi.