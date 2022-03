Quantic Dream risponde alle critiche: i lavori procedono “serenamente”

Con le voci relative al ritardo di Star Wars Eclipse si è parlato molto di Quantic Dream, ultimamente.

Gli sviluppatori di Heavy Rain sono al lavoro su tanti progetti, ma alcune indiscrezioni vogliono che il team sia in gravi problemi.

Qualcuno ha parlato di un’atmosfera tossica all’interno di Quantic Dream, che impedirebbe allo studio di assumere e tenere forza lavoro, bloccando quindi lo sviluppo dei titoli.

Una situazione che sembra non volersi sbloccare, stando ad alcune analisi fatte da qualche persona ben informata sul team.

Dopo una serie di indiscrezioni uscite a pochi mesi di distanza, Quantic Dream ha commentato in modo molto diretto lo stato dei (tanti) lavori.

E, come riporta VGC, stando alle comunicazioni ufficiali le cose stanno andando anche molto meglio del previsto.

In un comunicato stampa diffuso poco fa, Quantic Dream ha dichiarato di aver incrementato la propria forza lavoro del 50% nell’ultimo anno. In forte contrasto, quindi, con le voci circolate finora.

Inolre, il general manager Guillame de Fondaumière ha dichiarato che i risultati finanziari hanno soddisfatto, e superato, le aspettative per via di “vendite robuste” di giochi già usciti da tempo. In particolare Detroit: Become Human, che al momento è il gioco più di successo dello studio.

Inoltre lo studio ha spiegato lo stato dei lavori dei suoi progetti:

«Quantic Dream sta serenamente portando avanti lo sviluppo distinto di tre produzioni interne. Ora che la pre-produzione e le fasi prototipali sono state raggiunte, il 2022 segnerà un nuovo momento chiave nel progresso delle fasi produttive di questi tre titoli unici.»

Sembra, quindi, che tutto stia andando per il verso giusto. Già qualche ora fa Quantic Dream aveva commentato direttamente anche le indiscrezioni su Star Wars Eclipse.

E queste dichiarazioni vanno a confermare quello che si vociferava già un po’ di tempo fa, ovvero che il team fosse al lavoro su più titoli molto grandi.

Ma, in ogni caso, Star Wars Eclipse non uscirà molto presto, e se la prenderà molto comoda.