Quantic Dream potrebbe essere tra i protagonisti della Gamescom 2022

Quantic Dream è silenziosa da molto tempo ormai, ma Colonia potrebbe essere lo scenario adatto per tornare a parlare dei suoi progetti in sviluppo.

Gli autori di Detroit Become Human, che trovate sempre su Amazon, sono rimasti nell’ombra per molti anni nonostante si sia continuato a parlarne, in un modo o nell’altro.

Qualche mese fa si è parlato addirittura di una potenziale acquisizione dello studio, che per ora è rimasta solamente una voce non confermata.

Ma ciò per cui speriamo di vedere Quantic Dream in azione è sicuramente Star Wars Eclipse, titolo ambizioso con delle ombre che aleggiano intorno ad esso, nonostante le rassicurazioni del team.

E potrebbe essere proprio la Gamescom 2022 l’occasione per scoprire a cosa sta lavorando Quantic Dream, e anche a che punto sono i progetti ovviamente.

Lo afferma il solito ben informato Tom Henderson, il quale è a conoscenza di un annuncio molto importante che verrà fatto durante la fiera di Colonia.

Non dovrebbe essere presente alla Opening Night Live però, o almeno non è ciò che è stato detto ad Henderson.

Quantic Dream avrebbe preparato infatti degli eventi a porte chiuse, dedicati solo alla stampa quindi, relativi ad un gioco di cui poi si parlerà nei meandri della Gamescom.

Non è neanche chiaro se il gioco in questione sia effettivamente Star Wars Eclipse, oppure un altro progetto tra quelli in sviluppo nello studio.

Al momento è solo il titolo di Star Wars ad essere confermato, ma Henderson dichiara che una sua fonte riferisce che ci sarebbero almeno tre progetti in cantiere: Star Wars Eclipse, Spellcaster e Dreamland.

Spellcaster è un nuovo gioco per cellulare sviluppato in collaborazione con Netease, mentre Dreamland sarebbe un gioco fantasy umoristico in sviluppo dal 2015.

Ovviamente non ci resta che attendere i prossimi giorni per saperne di più, perché effettivamente più volte si è parlato di altri progetti, ma anche tripla A in sviluppo.

Anche perché le storie intorno a Star Wars Eclipse cominciano ad essere tante, a partire dalla data di uscita che è sempre più in bilico.