Genshin Impact 3.0, ecco il teaser con tantissimi nuovi personaggi

Genshin Impact 3.0 è sempre più vicino, mentre il gacha open world continua inesorabile la sua avanzata, e MiHoYo ha svelato un breve teaser dell’aggiornamento con tante novità e personaggi.

Il titolo che si è ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild (che trovate su Amazon) è stato un fenomeno mediatico che ancora non tende a calare.

Un aggiornamento relativo ad una nuova area che, in passato, è stato anche al centro di alcune accuse di razzismo per via dell’aspetto dei personaggi mostrati.

E mentre abbiamo scoperto con un po’ di anticipo la nuova regione del gioco, MiHoYo inizia a svelare le carte per il prossimo update.

HoYoVerse ha pubblicato una nuova anteprima di Genshin Impact 3.0, che si tuffa nella nuova regione di Sumeru e introduce i giocatori a diversi nuovi compagni di viaggio che incontreranno quando l’aggiornamento verrà reso disponibile ad agosto.

Nonostante i precedenti leak, il team di sviluppo ha mostrati tantissimi altri eroi che sarà possibile incontrare, sbloccare ed interpretare: Alhaitham, Nilou, Nahida, Kusanali, Dehya e Cyno.

Insieme a Tighnari, che era stato annunciato all’inizio del mese insieme a Dori e Collei, anche se questi due non appaiono nel teaser.

Come per ogni aggiornamento, questi personaggi saranno al centro della nuova parte di storia. Non sono state rese ancora note le armi che i personaggi utilizzeranno, né che livello di rarità avranno ognuno.

Con Genshin Impact 3.0, la regione di Sumeru sarà la quarta regione principale che i giocatori potranno esplorare dopo le già note Mondstadt, Liyue e Inazuma.

Ci sarà tanto da fare in questo update, come era già stato previsto da MiHoYo in alcune notizie preliminari di qualche mese fa.

Nel frattempo, proprio ad agosto ci sarà un altro contendente per Genshin Impact, un gioco di ruolo action open world ispirato al gacha e a Zelda.